2020 新能源车销量：特斯拉龙头地位难撼动，五菱 “小车”出奇迹

近日，各家车企纷纷公布了 2020 年新能源汽车销量数据。

其中，特斯拉以将近五十万的总交付量遥遥领先。

虽不及特斯拉成绩亮眼，但国内车企也交出了相较往年更为出色的成绩单。其中，上通五菱、蔚来、小鹏较去年总销量增长超过一倍。

值得注意的是，传统车企上通五菱以 174005 台的销售量杀出重围，位列 2020 年国内新能源汽车销售的榜首。

特斯拉年度销量遥遥领先 , 各车企年末销量大增

数据显示，特斯拉 2020 年产量为 509737 辆，同比增长 40%，总交付量达 499550 辆，销售总额同比增长 36%，完成了年交付 50 万辆目标的 99.91%，基本达成预期；

上通五菱小型新能源车全年销售 174005 辆，同比增长 190%，销量远超国内以蔚来、理想等为代表的造车新势力；

与此同时，蔚来汽车 2020 年全年累计交付 43728 辆，同比增长 121%；

理想汽车全年共计交付 32624 辆新车；

小鹏汽车累计交付 27041 辆，同比增长 112%；

威马汽车全年累计销量 22495 辆，同比增长 33.3%；

零跑汽车全年销量则为 11391 辆。

通过梳理公开数据，本网发现，新能源汽车的市场销量几乎都在 2020 年年底迎来较大增长。

特斯拉第四季度共交付 180570 辆，占全年销售量的 36%；

小鹏汽车第四季度累计交付 12964 辆，同比增长 303%，环比增长 51%，占全年销售总量 48%。其中，12 月总交付量达到 5,700 台，同比增长 326%，环比增长 35%，创历史新高；

威马汽车第四季度售出 8609 辆，环比增长了 38.9%，占全年销量的 38%，创单季销量历史新高。

此外，蔚来汽车 12 月单月销量为 7007 辆，环比增长 32.4%，占全年销量 16%，创单月交付量历史新记录；

理想汽车 12 月销量为 6126 辆，环比增长 31.9%，占全年 19%，创单月交付量历史新高；

零跑 12 月售出 3024 辆，环比增长 49%，占全年销售总量的 27%。

上通五菱杀出重围 , 或因瞄准下沉市场

从各家公布的年度销售数据可以看到，2020 年国内销售新能源汽车最多的，并非一直以来大家所关注的造车新势力，而是一家传统车企。

不同于目前主打高端车型的蔚来汽车，上汽通用五菱瞄准的是低价、小型电动车的市场。

《中国小型纯电动乘用车出行大数据报告》显示 , 2020 年上汽通用五菱小型纯电动乘用车的市场占有率高达 51%。

其中最受关注的莫过于有 “人民代步车”之称的宏观 MINI EV。该车型定价在 2.88 万到 3.88 万之间，上市短短 20 天，全球销量便已突破 15000 辆，全年累计销售 127651 辆。乘联会发布的新能源汽车行业月报显示，8 月，五菱宏光 MINI EV 一举超过特斯拉 Model 3，夺得当月销量排行榜第一，且此后三个月一直稳居榜首。

相关分析人士指出，该车是首款价格下探到 3 万元以下的新能源汽车，直击低速车的价格区间。低廉的售价无疑是上通五菱占有新能源汽车消费市场的一大杀手锏。

而上通五菱在传统燃油车时代便开始探索十万元以下汽车消费市场，相信这也让他们拥有了深挖下沉市场的经验，并在其中建立了一定的用户粘性和口碑。

上汽通用五菱电动化技术总监邵杰曾表示：“我们从 2014 年就开始深入实践探索 , 从需求出发、从场景出发 , 探索了最多小型电动车用户场景 , 积累了最多小型电动车用户 , 开辟出了一条小型纯电动乘用车的发展新路径 , 实现了在蓝海市场的率先占位。”

和其他需要配备充电桩的新能源汽车不同，五菱宏光 MINI EV 主要采用 220 伏拉线充电的方式。人们既可以使用家用 220 伏电源充电，也可以申请安装免费的充电桩，大大降低了充电的难度。

事实上，早前三四线城市难以普及新能源汽车原因之一就是这些城市缺乏充电桩等配套设施。

现今，像蔚来汽车也才在 2020 年累计建成 172 座换电站和 100 座超充站，小鹏至 2020 年 12 月 29 日才实现在 100 个城市提供共 670 个站点的终身免费充电服务。试问这样的配套设施建设速度如何能跟得上一年十七万多辆新能源汽车的销售速度？

或许，造车新势力们不是不眼馋三四线城市的消费市场，只是尚处于起步阶段的设施建设以及造车的成本还难以让其迈出这一步。

如今，宏光 MINI EV 月均上线率（指统计期间内向上级平台正常上传数据的车辆数占本辖区内车辆入网数的比率）达 93%，高于新能源乘用车的 80% 和小型纯电动乘用车的 78%。也许，充分解决了充电问题才能更好地满足用户的日常需求，才有开拓更广阔的市场的可能性。