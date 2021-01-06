挪威 2020 年电动汽车市占率首次超过 50%， 奥迪超特斯拉问鼎冠军

1 月 6 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，挪威公路联合会（OFV）公布的最新数据显示，2020 年，挪威的电动汽车市占率首次超过 50%。

2020 年，挪威的新车销量为 14.1412 万辆，其中全电动汽车销量为 7.6789 万辆。

挪威公路联合会表示，尽管新冠病毒大流行导致几款新车型推迟发布，但 2020 年挪威的电动汽车销量占比仍达到创纪录的 54.3%，高于 2019 年的 42.4%，也高于 10 年前的 1%，这使得挪威成为世界首个全年电动汽车销量占比超过 50% 的国家。

相比之下，柴油发动机汽车在挪威的市场份额已经从 2011 年最高的 75.7% 下降到去年的 8.6%。

挪威公路联合会表示，去年 12 月份，挪威的电动汽车市占率达到 66.7%，创下了月度记录，这一数字得益于新车型的推出。

此外，最新数据显示，去年，挪威的电动汽车销量超过汽油、柴油和混合动力汽车，而德国汽车制造商大众汽车取代特斯拉，成为最大的电动汽车制造商。

在挪威，最畅销的四款车型是：奥迪 E-Tron、特斯拉 Model 3、大众 ID.3 和日产聆风。据悉，这四款车型都是全电动汽车。

从这个排名可知，大众汽车集团旗下奥迪 E-Tron 超过特斯拉，成为挪威 2020 年的电动汽车销量冠军，而 2019 年的冠军特斯拉 Model 3 则跌至第二位。