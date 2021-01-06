展望太空 2021：中国自己的空间站、火星上的聚会、马斯克的野心

刚刚过去的 2020，可谓是航天事业发展的突破之年，一次次振奋人心的航天事件，给身处疫情乌云下的我们带以慰藉。

中国航天的 39 次发射任务成就了一个又一个瞩目事件——嫦娥五号任务顺利完成、北斗三号全球星座全面部署、天问一号奔赴火星、可重复使用试验航天器成功发射、首次海上商业化应用性发射 ......

放眼全球，美国的载人龙飞船正式开启了商业载人航天时代、低轨互联网星座持续大规模部署、毅力号火星车发射；日本的隼鸟 2 号探测器样本舱在长达 6 年的漫长旅行后着陆回收；俄罗斯联盟 MS-17 飞船实现与国际空间站对接的最短时间纪录；阿联酋希望号火星探测器也成功出发 ......

【图源航天爱好者网】

迈进 2021，航天领域将如何发展？

《华盛顿邮报》在最近的一篇报道中表示：

2021 年对太空来说将是非常重要的一年。

现在，就让我们一起展望属于太空的 2021。

一次火星上的聚会

2020 年 7 月是难得的火星探测窗口期，三个国家的火星探测器相继出发，开启火星之旅：

北京时间 2020 年 7 月 20 日凌晨 5 时 58 分，阿联酋希望号火星探测器搭乘日本 H-2A 火箭 42 号机率先发射升空，阿拉伯世界史上首个火星任务顺利开启。

北京时间 2020 年 7 月 23 日 12 时 41 分，搭载着天问一号探测器的长征五号遥四运载火箭成功发射，我国首个火星探测任务顺利开启。

北京时间 2020 年 7 月 30 日 19 时 50 分，搭载着美国毅力号火星车的阿特拉斯 5 型运载火箭发射升空。

前不久，国家航天局官方表示：

截至 1 月 3 日 6 时，天问一号探测器已经在轨飞行 163 天，飞行里程突破 4 亿公里，距离地球约 1.3 亿公里，距离火星约 830 万公里。探测器姿态稳定，按计划将在一个多月后实施近火制动，进入环火轨道，准备着陆火星。

三位选手中，希望号将首先（预计 2 月 9 日）到达其目的地，随后将沿轨道巡航，用 1 个火星年的时间（约为地球上的 1.88 年）观测火星的地质地貌和气象状况，从而提供从火星表面到大气层的 “气象卫星云图”。

预计 2 月 10 日前后，天问一号将抵达火星，之后将在绕火星运行一段时间后，于 5 月向火星表面发射一个载有探测器的着陆器，实现着陆的伟大壮举，而这也将是中国航天史的新篇章。

大约 2 月 18 日，毅力号将抵达火星，并立即向火星表面进发、以 “空中吊车”方式着陆，接着开始寻觅形成于 35 亿年前的火星古代微生物生命迹象。

火星这颗神秘的星球将在今年 2 月迎来三位地球客人。

这是中国自己的空间站

2020 年，中国航天共实施了 39 次发射任务，其中中国航天科技集团贡献了 34 次，中国航天科工集团完成了 4 次发射，另外一次则是由民营火箭企业星河动力完成的入轨发射。

谈到商业航天，我们首先都会想到 SpaceX，但实际上，中国商业航天公司也在快速崛起，2021 年期待航天民企为我国航天事业带来更多贡献。

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2021 年，仅中国航天科技集团就将计划安排 40 余次发射任务，而其中关注度最高的任务莫过于载人航天空间站工程。

当前，由中国航天科技集团研制的中国空间站各舱段、飞船及其发射将使用的运载火箭正在进行各项总装与测试。今年春季，在海南文昌航天发射场，长征五号 B 遥二火箭发射空间站核心舱的任务将开启。

携手企业，NASA 重返月球

早在 1961 年 5 月 - 1972 年 12 月，美国组织实施了一系列载人登月飞行任务，即我们或多或少都听过的「阿波罗计划」。

1969 年 7 月 20 日，人类第一次踏上月球，此后阿姆斯特朗的那句 “这是我个人的一小步，却是人类迈出的一大步”广为流传。

但一个不可忽略的事实是，自 NASA 1972 年最后一次阿波罗任务以来，美国再也没能在月球上着陆。2019 年 7 月 20 日，即阿姆斯特朗登月 50 周年当天，NASA 公布了雄心勃勃的 “阿尔特弥斯”（Artemis）计划。

这一宏大的工程共包括 3 个阶段，其第一阶段则是发射安装于 “航天发射系统”（SLS）重型火箭上的 “猎户座”飞船，它将围绕月球进行为期 3 周的无人飞行后返回地球，这一过程将于 2021 年 11 月完成。

值得关注的一点是，在月球探索方面，美国也在尝试商业化转型。当前，NASA 已与一些商业公司签订合同，建造可运输货物到月表的无人着陆器。在这样的尝试之下：

2021 年 6 月，位于美国匹兹堡的 Astrobotic 公司将向月球发射 “游隼”着陆器，成为 “第一个吃螃蟹的人”。

2021 年 10 月，休斯顿直觉机器公司（Intuitive Machines of Houston）制造的 Nova-C 飞船或会升空，向月球出发。

“鸽王”何时发射升空？

2020 年 3 月 17 日，NASA 公布了其四大太空望远镜之一斯皮策太空望远镜退役前捕获到的最后一张镶嵌图。

斯皮策太空望远镜于 2003 年 8 月 25 日发射，2020 年 1 月 25 日最后拍到了上面这张加州星云（California Nebula）图像，最终于 2020 年 1 月 30 日正式退役。

“行星猎人”退役后，一架有史以来最强大的太空望远镜詹姆斯 · 韦伯太空望远镜也将发射升空，它将提供宇宙中形成的第一个星系的图像，并探索遥远恒星周围的行星，它将比任何太空航天器都能更为深入地观察太空。

实际上，这架以 NASA 第二任局长詹姆斯 · 韦伯的名字 “冠名”的望远镜是著名的太空望远镜哈勃的继任者，但全球航天爱好者更倾向于称它为 “鸽王”——从 2014 年起，它的发射时间至少延后了 5 次。

NASA 最新的计划是 2021 年 10 月 31 日发射詹姆斯 · 韦伯太空望远镜升空，或许这一次不会咕咕咕咕了。

美国的商业化太空

美国商业太空公司快速发展，和 NASA 合作的局面初现，2021 竞争是否会更加激烈？

订单不断的 SpaceX

北京时间 2020 年 11 月 16 日 8 时 27 分，NASA 肯尼迪航天中心 39A 发射台，搭载着载人龙飞船的猎鹰 9 号火箭发射升空。

终于，SpaceX 的首次正式载人飞行任务拉开大幕！

进入 2021 年，SpaceX 不仅获得了 NASA 定期送货送人往返国际空间站的合同，也获得了更多商业机会——多家公司正在与 SpaceX 合作，将游客送上龙飞船，比如 Axiom Space 公司将于 2021 年年底将首批私人访客（一名 NASA 前宇航员、三名游客）送入空间站。

自然，除了龙飞船，SpaceX 的星链、星舰野心仍在继续。

富豪的太空梦何时圆？

提到 SpaceX，自然避不开它的对手蓝色起源（Blue Origin）公司。

众所周知，商业太空公司蓝色起源 CEO Jeff Bezos 正是亚马逊 CEO，他也是首位 2000 亿美元富豪，他的净资产甚至超过了地球上很多国家的 GDP。

这样一位坐拥亚马逊的富豪，也有一个太空梦，目标则是征服亚轨道空间。

2021 年，蓝色起源计划在其新谢巴德太空船上进行首次载人飞行，太空船将前往太空边缘，随即返回地球。

同时，蓝色起源还将首次发射新格伦火箭，可以说，一旦发射任务成功，来自 NASA 的订单也就不远了。

百年波音祈盼成功

实际上，NASA 将重任交给 SpaceX 之时，也对另外一家供应商抱有希望——波音公司（Boeing）。

可惜的是，波音的表现一直不尽如人意。

2016 年 5 月，波音公司表示，由于 CST-100 Starliner 飞船首发用的 Atlas V N22 运载火箭存在问题，首飞推迟到 2018 年。后来，波音的轨道飞行试验和飞船飞行试验均因 CST-100 Starliner 飞船中止系统试验失败而推迟，再加上一些未披露的因素，波音 CST-100 Starliner 飞船的试验日期不断延后。

据了解，在 2019 年 12 月的一次无人飞行测试中，由于出现了一系列错误，波音的太空舱几乎出现了灾难性的损坏。为弥补那次失败，这家拥有百年历史的公司预计最早将在 2020 年 3 月进行第二次试飞。

70 岁酷 guy 飞向太空

说起太空旅行，一个最为硬核的人物不是 Elon Musk，而是一位古（老）稀（年）老（酷）人（guy）——世界上第一家上市的商业太空公司、太空旅游公司维珍银河（Virgin Galactic）创始人 Richard Branson。

对于维珍银河来说，最具打击性的莫过于 2014 年 10 月 31 日发生的那次意外，当时其太空旅游项目因出现一人丧生、一人重伤的重大事故而被迫停摆。

正是因为这场意外，维珍银河遭遇重挫，其自建的商业飞船发射基地多年来也处于空置状态。虽然维珍银河的测试不断进行，但转眼十余年过去，送人类上太空的商业计划仍未实现，于是 70 岁的 Richard Branson 决定亲自试飞。

自然，Richard Branson 是毫不畏惧的，毕竟他曾乘坐热气球穿越了大西洋和太平洋，还打破了（乘船）最短时间横渡大西洋的记录。

2021 年，在 Richard Branson 完成飞行后，太空机票的销售工作也将恢复，祝福这家公司。

2021 已来，我们的征途是星辰大海。