网友选出最糟糕手机设计，你的手机没准也有

不知不觉，2020 年就这么过去，又到了各大数码媒体撰写不同手机厂商年度总结的时候了。手机厂商在 2020 年为用户带来很多新技术，例如 120W 快充、手机后盖自动变色、手机后置相机搭载的微云台等。

但这并不意味着手机所有改变都能让用户喜欢，有些设计反倒是成了产品的缺点，被许多用户吐槽。近日，外媒 GSMArena 发起了一项民意调查，让网友投票选出哪些是 2020 年最糟糕的手机设计趋势。



凑数镜头

调查结果显示，“凑数的相机镜头”成为了 2020 年最糟糕的手机设计。经过了很长时间发展，手机从单摄到双摄再到现在的多摄，慢慢地，手机相机镜头的数量，变成了厂商们宣传自家产品的一大卖点。

什么潜望式长焦镜头、1 亿像素主摄、1200 万像素电影镜头等，单看这一个个的命名，就觉得这部手机的拍照能力一定很强。一般情况下，主摄 + 广角 + 长焦已经可以满足用户的日常拍照需求，其余的像微距、景深、3D ToF 镜头，对于用户而言，日常使用频率并不高。所以，这些用户不常用的手机相机镜头，可统称为凑数镜头。

当然，还有一种情况就是某些机型受限于成本和机身内部元器件的堆叠排布，并不是每颗镜头都能拥有很好的成像效果，但为了提升手机的竞争力，强行使用低像素、作用不明显的镜头来凑数。

更多的摄像头往往意味着更难看的手机外观，但相机素质从未因为凑数镜头数量的增加而有所提升，这或许就是用户讨厌凑数镜头的原因吧。

手机包装盒内不附赠配件

排在第二位的是 “手机包装盒内不附赠配件”，投票率为 24.56%，与第一名的差距并不大，说明用户也非常讨厌这种手机设计。别问为什么，问了就是 “环保”和企业的 “社会责任感”。但你不可否认的是，手机包装盒内部取消配件，确实对环保有一定帮助。

因为这样可以减少包装盒的体积，每次可运输的产品数量会相应增加，整体的货运次数就会减少，有助于减少汽车的碳排放。此外，这种手机设计还可以减少稀有原材料的开采和使用。

站在环保的角度来看，手机包装盒内不附赠配件没有错，但是这种手机设计还有另一个作用，那就是控制成本，以及有助于提高配件收入。假设一个手机包装盒内的配件成本为 20 元，10 万台就可以省下 200 万元。对于那些新用户来说，家里并没有该品牌手机的配件，需要额外花钱去买，这样一来，手机厂商和配件供应商就可以小赚一笔。所以，手机包装盒内不附赠配件这种做法只能说是有利也有弊吧，没有所谓的对和错。

小电池搭配快充头

“小电池搭配快充头”以 16.46% 的投票率排名第三。随着移动互联网时代的兴起，智能手机已成为了人们日常生活中不可或缺的电子产品。智能手机的性能和功耗每年都在增加，但手机的电池容量却没有太大变化，市面上绝大多数智能手机的电池容量在 4000-5000mAh 之间，已经很难满足用户一天的使用需求。

受限于目前的电池技术，继续增加电池容量、会导致机身变厚变重，影响产品的使用体验。为此，厂商们开始在快充技术上发力，研发出了支持 100W 以上的快充头，以及 30W 以上的无线充。

虽然快充技术可以缓解续航焦虑，但是却不能完全解决这一问题。换句话来说，就是 “治标不治本”，只有快充技术与大容量的电池结合在一起，才能彻底根除续航焦虑。

没有低价位的小屏手机

纵观整个智能手机市场，不管是旗舰机还是中端机，6 英寸屏幕加 200g 的重量基本上已经成为标配。想在 2020 年购买一台屏幕在 5 英寸以下，硬件配置与市面上的主流大屏手机相当的、价格实惠的小屏手机，可以说是比登天还难。

小屏手机的优势在于单手握持的手感更好，机身重量也比一般大屏手机要轻上许多，即便长时间握持，手也不会觉得累，且方便携带，不会占用你口袋太多的空间。不过，小屏手机的缺点也很明显，比如打字容易误触；玩游戏和看电影没有大屏手机看着舒服等。

就目前来看，小屏手机属于小众需求，目标用户本来就不多。对厂商来讲，他们并不愿意承担这种风险。

没有长焦镜头

这年头，要是没有配备长焦镜头，还真不好意思说自己是旗舰手机。但凡事都有例外，2020 年确实有部分旗舰机型取消了长焦镜头，取而代之的则是 3D ToF 镜头、微距镜头、滤镜镜头等。

当然，旗舰手机又分为很多种类，比如游戏旗舰，一般这类手机基本上都不会配备长焦镜头，毕竟定位不同，购买游戏手机的用户并不会太在意拍照。而且 2000 元以下价位段的手机，考虑到成本问题，也不会配备长焦镜头。另外，部分中高端机型，同样会将长焦镜头换成凑数的镜头。

塑料后盖

为了能够卖出更高的价格，让自家产品变得更加高端化，手机厂商们也会有意识地借助不同的材质（玻璃、陶瓷等）和工艺来打造极具品质的机身外观。但是总有一些不走寻常路的机型，与主流背道而驰，依旧在采用塑料材质的后盖。

不过也是可以理解的，毕竟现在的手机为了提升性能、续航和拍照，疯狂往机身里塞元器件，使得机身的重量来到了 200g 左右，采用塑料后盖刚好有助于减轻整机的重量。俗话说得好 “鱼和熊掌不可兼得”，牺牲了质感，换来了轻薄的机身，至于如何取舍，就看各自的喜好了。

总结

不管上述 6 种手机设计趋势是否正确，都值得厂商们去反思，毕竟群众的眼睛是雪亮的，如果没有确立正确的产品发展方向，可能会直接影响到用户的产品使用体验，以及他们对该品牌的看法。

GSMArena 这项民意调查，反映了用户对于某些产品的不满与愤怒。这些手机设计趋势或许会在 2021 年成为常态，厂商们是否会做出相应的调整，以便顺应民意，那就是另一回事了。