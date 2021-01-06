2020 经典角色盘点：他们比游戏大作更吸引人

相信很多玩家在玩游戏时，都会对游戏里面形形色色的角色产生深刻的印象。这些游戏角色有血有肉，都有着自己的故事。他们可以是刀口舔血的雇佣兵，也可以是顾及家人的好父亲；他们可以是日常上学的高中生，也可以是身着华丽服装的怪盗。不同身份不同的人生，让角色鲜活的形象立于玩家面前。

那么在 2020 年里，你又遇见了哪些让你印象深刻的游戏角色呢？他们吸引你的又是哪一方面呢？这里我们就盘点一下 2020 年让人印象深刻的游戏角色吧！

杰克 · 威尔斯

出自《赛博朋克 2077》

如果说夜之城是冷酷且疯狂的城市，那么杰克威尔斯就是玩家在这座城市唯一的温暖。

无论玩家在游戏中选择怎样的出身，杰克永远是玩家最忠实的朋友。他和主角 V 一样，是想在夜之城安身立命，闯出一番事业的年轻人。如果你选择的是公司狗路线，杰克会在你被公司解雇的最低潮安慰你，带你逛遍夜之城底层的每一个角落，也会带你去他家和家人吃上一餐晚饭。

但在这样的大城市里，机遇和危机总是并存。杰克也迎来自己的巅峰时刻，窃取了世界最大财团荒坂公司的芯片，当然，也死在了盗取芯片的路上。杰克至死都没有忘记朋友亲人，中枪之后第一时间把芯片植入自己的体内，也在死前希望自己的好友 V 能够代替自己成为夜之城的大人物。到死的那一刻，杰克依然在为自己最好的朋友着想。

玩家在之后可以参加杰克的葬礼，那时候玩家可以知道更多关于杰克的事情。他在落后的街道出身，曾向往过逃出街道成名的球星，也曾为保护母亲奋起反抗有暴力倾向的父亲。他是瓦伦蒂诺帮最出色的成员，拳击台上最狠的拳手，来生酒吧憨厚的傻大个，也是 V 最忠实的朋友。他以最大的热情融解了夜之城冰冷的隔阂，他的火焰依然在每个人的心中燃烧。

杰克 · 威尔斯，夜之城当之无愧的大人物。

强尼 · 银手

出自《赛博朋克 2077》

若说《赛博朋克 2077》有什么人物比游戏本身还出名，那肯定是强尼 · 银手了，毕竟他的饰演者可是基努里维斯。

没玩之前很多玩家都以为强尼会是一个人生导师一样的角色，会带领着玩家走向成功。结果没想到强尼是最大的坑货，还是导致 V 走向死亡的元凶。第一次见面就向玩家嚷嚷着要吸烟，甚至对玩家动了杀心，这样一个嚣张暴戾的人居然就在自己的脑子里，相信每个玩家都能对 V 的处境感到担忧。

不过玩到后期，玩家也发现强尼的行为背后，是他对外界、对资本、对新生事物的抗拒。他是夜之城鼎鼎有名的恐怖分子，疯狂到带着热核弹去炸世界最大财团荒坂的大楼，只身一人对抗资本大企业的控制。这些行为其实只是他对缺乏安全感的表现，他知道荒坂想通过技术控制全世界的人，所以他奋力对抗这种极权；他痛失爱人，所以他带着热核弹炸了罪魁祸首荒坂公司的标志性建筑，他敢爱敢恨，但他比谁都害怕再失去自由，失去重视的人。

强尼曾对 V 吐露自己的心声，他第一次正面认同了 V，并表示他会毫不犹豫牺牲自己换取 V 的存活。他知道自己是个混蛋，自以为是行事式冲动从不顾后果，身边的朋友也一个又一个地离他而去。在这一段情节中他就像一个孩子，祈求着得到 V 的原谅，也是在那一刻起玩家作为 V 第一次感觉到了与强尼的联系。他的疯狂都是因为内心的脆弱无法再承担起失去的痛苦。

强尼 · 银手，一个为了重视的人愿意对抗全世界的摇滚小子。

派蒙

出自《原神》

《原神》作为角色扮演游戏，很传统地设置了一名导航型角色——派蒙。玩家也没想到这样一个可爱的角色，能让玩家烦到恨不得关掉游戏的声音。

作为游戏的向导，派蒙可以说非常尽职尽责，总能事无巨细地告诉玩家应该干什么。但是这也太过频繁了！也许是米哈游制作经验的不足，也或是行为设计的简陋，玩家大多数时候都觉得身边带着个人型的复读机，要不是见她可爱可能就一拳上去了。

游戏中总少不了插科打诨的角色，派蒙就是《原神》里的逗哏，玩家就是无形中的捧哏。但是米哈游对于角色的刻画仍然欠缺了一些火候，起码台词设计上有些不接地气，让派蒙很多时候的台词都会让玩家感觉到浓烈的二次元感。虽然二次元并不是什么贬义词，但过于抽离现实的风格设计，还是会让玩家感到不适。

所以把派蒙列入了这个名单，因为她有着这样那样的遗憾，不过也是玩家最可爱的同伴，希望这个蠢萌蠢萌的孩子能有更好的表现吧。顺带一提，派蒙也入选了 Game Informer 的 2020 年十大蠢萌角色榜单。

派蒙，嘴碎又可爱的旅行小伴侣。

严大人

出自《江南百景图》

今年一款游戏以极其接地气的设定在许多玩家之间风靡，甚至火爆出圈，这款游戏就是——《江南百景图》。游戏的世界设定是文徵明创造的画中世界，玩家能在画中世界看到许多中国古代知名的历史人物和各具特色的建筑，甚至还原了不少当时特有的制度。在这个背景下，就有一位不得不提的角色——严大人。

严大人是游戏中最特别的角色，他负责和玩家兑换交易各种建筑，并且不是常驻角色。他每天只会在某些时间段出现，给玩家带来一个可交换的建筑。虽然每次带来的建筑品质时好时坏，但是要求却高得离谱，经常要用高级建筑换取一个低级建筑。

有意思的是，虽然这个游戏没有配音，但是文字的表达却很有特色，这也让严大人的角色变得活灵活现。玩家拿来交易的建筑品质一旦不合他的心意，就他就可能会皮笑肉不笑地说：“你是不是瞧不起我？”一幅十足的贪官模样。

他的这个皮笑肉不笑的表情加上这一句极度戏谑的台词，让他的存在感甚至都超过江南百景图的众多角色。虽然连全名都不知道，但严大人可以说是最特别的出圈游戏角色了。

严大人，一个让玩家又气又笑的贪官。

西施惠

出自《集合啦！动物森友会》

西施惠，动物森友会的前台小姐姐，以可爱的形象走红。最近的 “全民老婆”王冰冰也被指出和西施惠十分相似，虽然基本不说人话，但是她的可爱能让玩家绽放出笑容，游戏中还能让她根据玩家的设定的谱子哼出歌来。建议米哈游学习这种可爱又不用话痨的角色塑造。

而西施惠也算是游戏中的联动鬼才，除了前面提及的和 “全民老婆”相似，西施惠居然还能和毁灭战士 Doom 组 CP。因为两款游戏发售日期相当接近，玩家也把谐音相近的两款游戏称为 “Doom 森友会”，网上也流传出许多 Doom 和西施惠的同人图。可爱的西施惠和冷酷杀怪的 Doom 搭配起来总有一些奇怪的萌感，可能是两个角色的反差强烈，也可能是西施惠的可爱实在是耀眼。

不过也有玩家对她是又爱又恨，因为在任天堂的联动大作《任天堂全明星大乱斗特别版》中，西施惠也是其中一名可操作角色。而她的能力也非常最难缠，经常把对手打得怀疑人生，气愤玩家都叫她 “小母狗”。虽然很生气，但是玩家也还是会被这个天真的笑容打败。

西施惠，动物森友会的宝藏小母狗。

艾比 · 安德森

出自《最后的生还者 2》

如果让玩家评选最让玩家生气的角色，那么《最后的生还者 2》中的高尔夫球大师艾比一定能位居前列。

是她杀死了那个玩家日盼夜盼的老父亲乔尔，还是以极其不人道的方式，相信大部分对一代有感情的玩家都会看得气愤不已。但是偏偏游戏却以塑造一个圣母角色的为目标，在后面的剧情中不断铺陈她所谓的善良形象，大概是想告诉玩家人都有多面性，复仇会让人失去理智变的扭曲这些大道理。但是编剧偏偏把角色塑造得很矛盾。

如果说艾比善良，那的确是她拥有这一部分品质，她愿意为救了自己敌对阵营成员背叛自己的组织。可矛盾的是，面对昔日的伙伴她却没有一丝怜悯，全数屠杀殆尽。如果说她知恩图报，但乔尔也救了她一命，为什么只是因为当年的仇恨就能使出如此卑劣的手段杀死自己的救命恩人？哪怕她有一丝犹豫，她的形象也能立得住，但她偏偏是偷袭而且虐杀了乔尔。

这样的矛盾使得艾比这个角色变得相当双标，让玩家无法对她产生任何的同情心，甚至加剧了厌恶感。但不得不说，在负面影响这一块，艾比这个角色的确做到了让人印象深刻。

艾比 · 安德森，末世中的混乱狂人。

玩家

出自《地球 OL》

恭喜各位玩家，入选了这次榜单。作为游戏进程的重要操作者，玩家也是游戏中的重要角色，很多游戏都为了提升沉浸式体验，给予了玩家极高的定制度。这让玩家能以自己的身份进入游戏，成为故事发展的重要参与者。

我们可以是拯救天际省的龙裔，也可以是闯荡夜之城大名鼎鼎的 V；我们可以是全村的希望苍蓝星，也可以是传奇指挥官薛帕德，我们是游戏的玩家，也是成就游戏的一份子。

希望大家都能在游戏世界中找到自己的身份和角色，在旅途中成就自己传奇故事。在 2021 年，会有更多世界我们值得探索。

玩家，游戏世界的传奇探索者。