iPhone 12 已经没有了充电器，但苹果显然并不满足。

近日，苹果向用户发布了一份调查问卷，其中一道问题再次挑动了大家敏感的神经，苹果在问卷中表示，他们希望了解用户使用过包装盒内的哪些附赠物品。

虽然这个问题看似人畜无害，但苹果的这一举动，很容易让人们联想起它在去年七月份发布的另一篇问卷。在那篇问卷中，苹果详细询问了用户对于附赠充电器的看法，并在之后的 iPhone 12 中直接取消了充电器的附赠。

看来在 iPhone 13 上，苹果又要开启新一轮 “环保大业”了。

配件的不断缩水

iPhone 推出至今，功能越来越强大，配件反而越来越少： 在 iPhone 6s 上，苹果取消了送了三代的 Micro USB 转接线； 在 iPhone 7 上，苹果取消了耳机孔，但附赠了 3.5mm 转 Lightning 转接线以及 Lightning 耳机； 但仅仅过了一年，在 iPhone 8 上，苹果就取消了耳机转接线； 去年的 iPhone 12，苹果正式取消耳机和充电器。 而这次，苹果又把主意带到了卡针、贴纸和充电线上。

其实从 iPhone 3GS 至今，苹果也一直在锲而不舍地压缩说明书的分量。以小雷手上的样本为例，3GS 的 “手指操作诀窍”使用了折页进行包装，到了 iPhone 5s 就退化成了一张卡片，而现在的 iPhone 12，干脆都没有具体图示，你只能去官网查看，颇有游戏光盘买回家，打开发现是下载码的味道。

小雷也说过，苹果在配件上不断缩水的重要原因，是可以用更少的飞机来运输更多的设备。但尽管这样，也依旧掩盖不了苹果吞噬利润的本质：耳机塑料盒变成再生纸、塑料托盘被砍、液态金属卡针和充电线岌岌可危…… 以 iPhone 上亿的出货量来说，砍掉这些配件能为苹果省下不少成本。

当然，省钱大师库克也不是没有撞到过铁板：例如在法国，为了避免接触到电磁波辐射，法国规定销售的每一部智能手机都要附送耳机（或其他免提套件），就连苹果也不得不乖乖低头，在包装盒内附赠了耳机。

但目前，我国和美国对于从充电线和说明书的附赠并没有做出明确规定，如果法律允许，苹果真的有可能在 iPhone 13 中取消上述配件。假设苹果真的在 iPhone 13 上取消充电线，我们究竟该怎么办？相信很多朋友都会回答：

那就买第三方的呗

理想虽很美好，但现实很骨感，精打细算的苹果，怎么可能会放过这个机会？

苹果的配件生意

如果你购买过苹果的第三方配件，肯定会在一些产品包装上看到过这个（或类似的）标志：

这是苹果对于第三方配件的官方认证，又称 MFi（Made For iPhone/iOS）认证。只有经过苹果认证的配件厂商，才能够在产品上印上此标志，我们熟悉的那些配件制造商（如紫米、绿联等），都经过了苹果的 MFi 认证。

苹果的 MFi 认证极为严苛，根据此前的传言，只有 2% 的企业才有资格入选。这还不算完，苹果还将 MFi 分为了开发许可认证与生产许可认证，只有 “两证齐全”，企业才可以进行相关产品的研发和制造，否则只能和别的厂商合作。根据中关村在线的介绍，生产一条符合 MFi 标准的数据线，至少要经过 32 道工序，安全监测堪称巨细靡遗。

MFi 认证的出现，确实给消费者带来了质量更高的产品。举个例子，此前的苹果线缆中，常常有 “充不进电”的事情发生，如果你足够细心的话，就会发现这些充不进电的数据线，其问题往往出在金属舌片的第四个金手指处。

针对金手指为何变黑的问题，互联网有很多讨论，有人认为，这是潮湿环境下触点氧化的问题，用刀刮一刮就好了，还有人说，用橡皮擦一擦可救…… 但实际上，这片金手指是 Lightning 接口中负责供电的触点，由于不少人喜欢带电插拔手机，这片触点会一次次地产生电弧，慢慢将触点烧掉。

▲可以看到，金手指变黑的真正原因是镀层被电掉了

从 Lightning 数据线推出的那一天起，这个问题就一直困扰着所有的配件厂商。而在 2019 年，苹果将金手指上的镀金变成了铑钌合金，把这套方案做成了 MFi 标准，认证厂商的工艺改进了，拉开了 MFi 厂商和普通配件厂商的产品差距。

▲新旧数据线对比，尽管触点由 “金”变 “银”，但耐用性大大提高

但 MFi 在严格的背后，还有着贪婪的一面。还是以 Lightning 数据线为例，苹果以 “安全”为名，在协议中加入了特制的电路芯片，为符合标准，MFi 厂商必须花 2 美元为每条数据线进行配置。

除了要花钱之外，安全芯片的供货还处处受苹果限制。以 iPhone X 上的 PD 快充为例，明明 PD 是一项开源充电协议，苹果却迟迟不开放它的 MFi 标准。在此期间，消费者只能去官网购买售价 149 元的官方快充线，如果使用第三方线缆，过段时间就会被苹果的系统识别并封杀。直到 iPhone X 推出一年半以后，苹果才正式将该标准放权给 MFi 制造商。

上述案例，在 iPhone 的 7.5W 无线快充破解中，又几乎完整地复现了一次。可以看出，就算未来苹果真的放弃赠送充电线，它还是可以通过 MFi 认证继续给自己敛财，并使出雷霆手段来封杀那些未经过认证的产品。

苹果的变质

不得不说，苹果的取消配件之路，截止到目前并没有给它带来什么大麻烦。根据历年苹果财报，苹果的 “可穿戴、智能家居和配件”营收增长强劲，原本作为有线替代品的 AirPods 也获得了前所未有的成功。

但当苹果开始对充电器斤斤计较的时候，大家发现，这家一贯以创新为纲领的公司，却在无形中成为了一个无孔不入的巨无霸企业。它觊觎着所有能压榨出利润的项目，甚至连环保都成为了敛财的借口，虽然手机卖得越来越多，但库克 “创新就要赚钱”的论调，也越来越不被大众接受。

随着软硬件一体的 M1 MacBook 推出，苹果恐怕会进一步控制它的 Mac 生态，iPhone 12 不送充电线的悲剧，可能会在 Mac 上重演。