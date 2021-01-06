“Ultra High Speed” HDMI 2.1 线缆现已大量上市

IT之家 1 月 6 日消息 根据 HDMI 论坛官方的消息，在 HDMI 规范版本 2.1 发布三年后，现在 HDMI 2.1 线材和设备已经广泛存在，支持 [email protected]、[email protected]、动态 HDR 等新特性。

HDMI 授权管理公司 (HDMI LA)首席执行官兼总裁 Rob Tobias 表示 :“看到这么多具有这些新功能的新产品，真是令人兴奋。”“随着最新游戏机的推出，消费者现在可以通过游戏机、电视和显示器享受令人兴奋的 HDMI 2.1 端到端的体验。自 2002 年推出以来，HDMI 产品的出货量已接近 100 亿部，HDMI 技术继续成为消费电子产品的通用接口。”

IT之家曾报道，在CES2017上，HDMI论坛发布了最新的HDMI 2.1标准，全新的标准将传输带宽提升到了48Gbps。HDMI 2.1 48G电缆使用4个数据通道，每个数据通道以12 Gbps的速度运行，总带宽为48 Gbps，高于目前的18 Gbps，同时保留了与现有设备的向后兼容性。

目前京东平台上已经有大量的HDMI 2.1 线材上架，售价从几十元到几百元都有。