苹果老用户想换 M1 芯片 MacBook，这神器别错过

得益于 M1 芯片的超高能效，新的 MacBook 成为了极具竞争力的产品，以至于不少 Intel 版 MacBook 的老用户都对其蠢蠢欲动。不过想要换用新 MacBook，兼容性是个不得不注意的问题。尽管苹果通过 Rosetta 2 转换层来试图解决 x86 软件在 ARM 硬件上运行的兼容问题，但 Rosetta 2 并不是万能的，不少老软件仍不能完美运行。

作为一名苹果的老用户，想要知道手中 Mac 上满满的软件，到底有几个能在新 MacBook 上跑起来，至关重要。今天，就给大家介绍一款神器，分分钟就能知道这个问题的答案！

iMobie M1 App Checker：https://www.imobie.com/m1-app-checker/

这款软件的名字叫做 iMobie M1 App Checker，顾名思义是用来检查软件和 M1 芯片的兼容性的。它的使用很简单，安装后，就可以自动检查当前 Mac 电脑上的软件和 M1 芯片的兼容情况。iMobie M1 App Checker 会把软件的兼容情况分为三大类，一是完全无法运行的，二是可以通过 Rosetta 2 运行的，三是可以原生兼容 M1 芯片的。当前 Mac 电脑中的软件是否能在新 M1 版 MacBook 上也能正常工作，一目了然。

▲ iMobie M1 App Checker 主界面

▲ 可以查看当前 MacBook 安装了的软件迁移到 M1 版 MacBook 的兼容情况

之所以说这款软件是神器，还在于它的另一个功能——帮你安装 iOS 应用。我们知道，得益于 M1 芯片和 iPhone、iPad 同样使用 ARM 指令集，以及苹果的 “Mac Catalyst”通用开发套件，让 Mac 电脑运行 iOS 应用成为了可能。然而，由于种种原因，即使某个 iOS 应用实际上已经兼容了 Mac 电脑，但它仍未在 App Store 上对 Mac 开放下载通道。为此，用户需要通过从 iPhone、iPad 提取 IPA 安装文件等方式，手动安装某个 iOS 应用，繁琐复杂。

而 iMobie M1 App Checker 就很好地解决了这个问题。在这个软件当中，你可以搜索某个 iOS 应用，在搜索结果中会显示该应用是否能通过 App Store 下载安装；如果不能，那么 iMobie M1 App Checker 就会直接提供 IPA 文件，省去了手动提取 IPA 的麻烦。

在 Mac 上使用 iOS 应用可以解决很多之前的痛点，例如 iOS 版的微信可以刷朋友圈，而 Mac 桌面版则不可以等等。iOS 应用大大增加了 Mac 电脑在生活娱乐方面的功力，升级了 macOS 11 的朋友务必试试。

iMobie M1 App Checker 还有一个非常良心的地方，那就是即使不安装它，也可以通过它的官网来查询某个 Mac 软件的兼容性，以及从官网提取某个 iOS 应用的 IPA 安装文件。同时，它的官网也支持搜索功能，数据库非常全，收录的 Mac 软件上万个，足以让你较为全面地了解 M1 芯片当前的兼容情况。

▲ 官网中也可以进行提取 iOS 应用 IPA 的功能

总的来说，iMobie M1 App Checker 的确是一款非常实用的软件。如果你打算从 Intel 版 Mac 电脑换用 M1 芯片的新 Mac，担心兼容性的问题，不妨用它来测试一下吧！