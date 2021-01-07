一款开源的下载应用：无广告弹窗，支持 Linux/Windows/Mac 等平台

最近，有个朋友向笔者推荐了一款名叫 “Persepolis”的下载软件，说这是妥妥的下载神器，甚至要比迅雷还厉害！ 据说，这款 Persepolis 下载软件没有花里胡哨的广告，而且速度还非常惊人，那么它的实际体验到底如何？笔者尝试了一下，这就给大家简单说说。

Persepolis：https://persepolisdm.github.io/

Persepolis 没有广告这点，的的确确是真的。这是一款开源的软件，如果你是一名开发者，可以通过下方链接进入它的 GitHub 页面查看相应代码。Persepolis 支持多个平台，包括 Linux、Windows 以及 Mac 都可以运行。下面以 Persepolis 为例给大家带来体验。

Persepolis GitHub 主页：https://github.com/persepolisdm/persepolis

Persepolis 本质上是著名开源下载器 Aria 2 的 GUI，也就是说，它的性能表现理论上是和 Aria 2 是一致的。Aria 2 是老司机非常熟悉的下载工具，不过它的原版需要通过命令行使用，Persepolis 这类 GUI，可以让它更容易上手。

▲ Persepolis 主界面

但 Persepolis 其实也谈不上非常好上手。首先，它的 UI 汉化不完全，尽管可以进入到 “Preferences”菜单中，将语言设置为中文，但界面上还有大量文字是英文的；其次，它的界面布局不够直观，某些按钮点击后甚至没有反应，这是需要进一步完善的。

▲ Persepolis 的设置，可见即使选择了中文，也仍有大量文字是英文的

在功能上，Persepolis 大体是和 Aria 2 是一脉相承的，支持 HTTP 和 BT 下载，但不支持 eD2k 电骡下载，相对于迅雷来说下载方式没有那么丰富。但在支持的下载方式中，Persepolis 的速度的确非常可观，毕竟 Aria 2 作为老牌的下载解决方案，深受各路高玩和开发者的喜爱，这样的表现是符合预期的。

▲ HTTP 下载可以轻易达到满速，对比浏览器单线程还是强很多的

当然，和迅雷相比，Aria 2 也有所不足，例如它不能像迅雷那样建立起自己私有的 DHT 网络，从而解决一部分死链问题。Aria 2 的 HTTP 下载主要还是依赖多线程从服务器拉取资源，相比浏览器的单线程下载器的确速度上有明显提升，这还是很不错的。

当然，Persepolis 的价值远不仅仅是 Aria 2 的 GUI，它还有自己的其他特色功能。例如，Persepolis 可以下载网页视频，以太平洋视频为例，点击 Persepolis 的 “Video Finder”呼出视频嗅探功能，填入网页的 URL 后，Persepolis 就会自动嗅探网页中的视频并下载了。这个功能和著名的 youtube-dl 很类似，能够支持多个视频网站，还是非常给力的。

▲ 可以嗅探并下载网页中的视频

另外，Persepolis 还有预约下载的功能。建立一个下载任务，可以设定开始下载的时间，这对于某些挂机党来说，这个功能颇为实用。

▲ 可以预约下载时间

总的来说，Persepolis 的确有一些亮点，例如基于 Aira 2 的引擎令它在 HTTP 下载和 BT 下载中表现不俗，而支持嗅探网页视频、预约下载等功能，又令它不仅局限于 Aria 2。但显然 Persepolis 也存在短板，它的 GUI 质量还有待提高。Persepolis 能不能称之为 “下载神器”？在功能的全面性上，它和迅雷还是有差距的，如果你热爱开源软件、倾向于使用无广告弹窗的产品，Persepolis 值得尝试。