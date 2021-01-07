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中芯国际被撤出美国 OTCQX 场外交易市场

2021/1/7 7:25:26 来源：搜狐科技 作者：梁昌均 责编：骑士
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1 月 6 日晚间，中芯国际发布公告称，获 OTCQX 市场的营运者 OTC Markets Group 的通知，根据行政命令和相关监管指引，公司将从 1 月 6 日（星期三）交易结束时被撤出 OTCQX 市场，公司的证券（SIUIF，SMICY）将不再具资格在 OTC Link ATS 上报价或交易。

据了解，OTCQX 是美国场外证券的金融市场，中芯国际在 2019 年从纽交所退市后，公司美国预托证券股份于 OTCQX 市场进行交易。

中芯国际被撤出 OTCQX 市场交易是受到此前美国行政命令影响。中芯国际在去年 12 月 4 日发布公告称，公司被美国列入名单。美国人士将被限制对中芯国际所发行的有价证券及其相关的衍生品进行交易：从北京时间 2020 年 12 月 4 日开始的 60 天后，美国人士不可买入公司证券；365 天后，美国人士不可交易公司证券。

稍早前，英国富时罗素也宣布，自 1 月 7 日开盘起，将从富时全球股票指数系列和富时中国 A 股指数中删除中芯国际等三家公司的股票。

在从美国私有化退市后，中芯国际在去年 7 月登陆科创板。今日收盘，中芯国际港股尾盘一度暴涨 19%，收盘仍涨超 12%，其在科创板亦上涨达 3%。

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关键词：中芯国际

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