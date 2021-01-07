美股涨跌不一，苹果下跌 3.37%，阿里、京东、拼多多大跌

北京时间 1 月 7 日消息，星期三美股涨跌不一，道指创下历史新高。截至收盘，道指涨 437.8 点，涨幅为 1.44%，报收 30829.4 点；标普 500 指数涨 21.28 点，涨幅为 0.57%，报收 3748.14 点；纳指跌 78.17 点，跌幅为 0.61%，报收 12740.79 点。

美国主要科技巨头悉数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

The Motley Fool 刊文称，除阿里巴巴外，考虑投资中国电商领域的投资者还可以考虑京东。按营收计算，京东是中国最大的电商公司，阿里巴巴只能算作中间商。2020 年，在两大巨头的较量中，京东无疑是赢家，前者股价累计上涨 10%，而京东涨幅达到 150%。推动京东业绩增长的是客户的增加，去年京东电商平台吸引逾 1 亿新用户，用户总数达到 4.42 亿。用户增加推动京东第三季度营收增长 29%，净利润则增长逾 1000%，更重要的是，自由现金流增长了 120 倍。京东有与亚马逊 Prime 相似的项目 JD Plus，会员超过 2000 万，他们可以享受更高的折扣、更低的运费和更多的客户服务。规模，再加上其物流和快递网络，使得京东能在疫情期间满足网购需求史无前例的增长。京东扩大了覆盖范围，逾 8 成新用户来自中国农村地区。投资者买进京东股票，获得的不仅仅是电商资产。京东计划剥离数项快速增长的业务，但仍然保留这些业务的控股权。这些业务包括京东数科、京东物流和京东健康。今天常规交易中，京东股价下跌 7.32 美元，跌幅为 7.66%，报收于 88.18 美元，盘中一度探底 86.81 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

收购 ARM 交易引发英国监管机构调查，英伟达下跌近 6%

价值 400 亿美元的英伟达收购 ARM 案将面临英国竞争监管机构的调查，这也是英国脱欧后英国竞争和市场管理局的首次重大调查活动。英伟达与软银达成协议，将以 400 亿美元收购 ARM，如果完成，这将是金额最高的半导体行业收购交易。英伟达已经表示，它将使 ARM 总部继续留在英国，并将投资成立新机构，研发、推广人工智能技术。英国竞争和市场管理局负责人安德里亚 · 科斯塞利（Andrea Coscelli）表示，“芯片产业规模达数千亿美元，对于许多我们日常使用的产品至关重要。我们将与全球同行合作，评估这一交易的影响，确保它不会导致消费者只能购买质次价高的产品。”尽管竞争和市场管理局的职责只局限于这一交易对市场竞争的影响，但英国政府已经表示，它希望英伟达不会裁员。竞争和市场管理局最初将考虑 ARM 是否会在许可方面给英伟达竞争对手 “下绊子”。英伟达表示，它已经预计到监管过程会持续约 18 个月，“不会就这一过程发表评论”。软银和 ARM 未就此置评。竞争和市场管理局表示，它正在寻求外界对这一交易影响的反馈，今年晚些时候会展开正式调查。今天常规交易中，英伟达股价低开低走，528.9 美元的开盘价低于上一交易日 536.19 美元的收盘价，收盘时报收 504.58 美元，下跌 31.61 美元，跌幅为 5.9%。

大摩和乔治亚州选举双重推动，特斯拉逆势上涨近 3%

在摩根士丹利将其目标股价由 540 美元上调至 810 美元的华尔街高点后，特斯拉股价出现上涨。特斯拉股价上涨的另外一个原因，是乔治亚州的选举表明民主党可能控制参议院，联邦政府加大清洁能源支持力度的可能性增加。摩根士丹利分析师亚当 · 乔纳斯（Adam Jonas）说，“尽管股价有了很大幅度上涨，我们仍然认为 2021 年特斯拉股价仍然将跑赢行业。”乔纳斯维持对特斯拉股票的 “增持”评级。乔纳斯认为，特斯拉仍然是处境最好的电动汽车和自动驾驶汽车股，原因是它在 “人才、技术、商业模式和融资”方面的优势，“值得指出的是，特斯拉不像传统汽车厂商那样有沉重的环境包袱。我们认为，特斯拉商业模式能比竞争对手更快地获得源源不断的出行服务营收，而且盈利能力更强”。目前，乔纳斯预计 2030 年特斯拉交付量将达到 520 万辆，比之前的 380 万辆增长 27%。不过，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)曾表示 2030 年交付量将达到 2000 万辆。民主党可能控制参议院，美国联邦政府对清洁能源的支持力度加大的可能性上升。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 20.87 美元，涨幅为 2.84%，报收于 755.98 美元。