美国版闲鱼 Poshmark 公布发行价区间，估值约 27 亿美元

1 月 6 日早间消息，据报道，美国二手交易平台、全球最大社交型时尚电商平台 PoshmarkInc 即将上市，公司将发行价区间定在 35 至 39 美元，估值约为 27 亿美元，不包括股票期权和限制性股票。

2019 年 Poshmark 的营收约为 2.05 亿美元，估值约为年营收的 13.5 倍。今年前 9 个月 Poshmark 的营收同比增长 28%，如果按今年的营收计算，倍数会下降。

如今 Poshmark 公布暂定发行价区间，表明它的目标是在未来几周上市。照此计算，Poshmark 的融资额约为 2.4 亿美元。

Poshmark 去年 9 月秘密提交了首次公开募股（IPO）申请。IPO 的股票数量和价格区间尚未确定。

Poshmark 总部位于加州 RedwoodCity，成立于 2011 年。

入驻平台的卖家造型师（SellerStylists）可以在 Poshmark 上发布要出售的商品照片和细节，供其他 Poshmark 用户浏览、购买。Poshmark 还有个人造型师为用户提供时尚建议。Poshmark 模式的特点是，几乎不收管理费用，充当买家和卖家中间人，通过收取每笔交易的佣金来获得收入。

Poshmark 的时尚电商社群目前有 6000 万用户。