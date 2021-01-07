儿童线上游戏公司 Roblox 再融资 5.2 亿美元，将选择直接上市

据报道，儿童线上游戏公司 Roblox 周三表示，该公司在私人融资中筹集了 5.2 亿美元，并单独宣布将很快通过直接上市的方式登陆股市。

去年底，Roblox 提交了上市文件，但是在 DoorDash 和 Airbnb 的股价飙升超过预期后，该公司推迟了上市时间。通过效仿 Spotify、Slack 和 Palantir 等公司都采用直接上市的方式，Roblox 将让现有股东和员工在上市第一天就向新投资者出售股票。

该公司最新一轮融资的领投方为 AltimeterCapital 和 DragoneerInvestmentGroup，本轮融资后 Roblox 的估值达到了 295 亿美元，与上一轮的融资（2020 年 2 月）后估值相比提升了 7 倍多。该公司在一份文件中表示，他们仍计划再融资 3000 万美元。

去年 12 月，Altimeter 首席执行官布拉德 · 格尔斯特纳（BradGerstner）表示：“2020 年将会被载入史册，因为在这一年中，传统的 IPO 方式被打破。”他说，现在的公司有了更多的选择，除了传统的 IPO 之外，还可以直接上市，以及通过特殊目的收购公司（SPAC）完成上市。他说道：“这意味着公司的成本降低了，对于员工来说这样更好，也意味着散户投资者可以获得更加公平的机会。”

Roblox 成立于 2006 年，去年由于疫情影响，儿童被迫留在家中，在游戏方面花费了更多的时间，因此该公司迎来了快速增长。

Roblox 透露，去年第三季度，该公司营收同比大涨 91%，至 2.422 亿美元。截至去年 9 月，该公司的日活跃用户几乎翻了一番，达到 3620 万。被该公司称为 “参与小时数”的指标增长了一倍多，达到 87 亿小时。

Roblox 允许用户创建一个虚拟人物，他们可以在不同的游戏中使用这个任务。其平台上的游戏是免费向用户开放的，并通过销售名为 Robux 的数字货币来盈利，这种货币可以用来购买虚拟物品，以及增强角色能力。

Roblox 表示，他们计划向 SEC 提交一份直接上市的注册声明，但是该公司没有提供时间表。预计交易很快就会完成。

在游戏界，Roblox 是一个相对特别的存在。自己不做游戏做平台，做了 14 年还在亏损，期间曾经 6 年没有融到资金，疫情后爆发式增长。据路透社、CNBC 等多家媒体报道，11 月 19 日，Roblox 提交了 IPO 招股书。招股书显示，疫情发生以来，Roblox 营收、月活均呈现出爆炸式增长，但其亏损也在增加。