5G 通话，将主导 2021 年的 CES 虚拟展会

科技行业一年一度的盛事——CES（国际消费电子展）正在拉开帷幕，但不同于以往，为期四天的 CES 2021 将于美国时间 1 月 11 日起通过线上进行。

2021 年，信息产业充满了不确定性。在只能线上参会的情况下，「CES 大展」将如何让参会者体验到使用电子产品的兴奋？这次国际盛会，有什么值得收听和关注的吗？有哪些科技行业的重量级人物会出现？

这些都让参会者拭目以待，但有一件事是肯定的：5G 将成为下周 CES 大展开幕的焦点。

和去年一样，5G 将主导整个对话。美国最大的无线通信公司 Verizon （威瑞森）的 CEO Hans Vestberg 将是第一个在 CES 上发表主题演讲的人。

1 月 11 日晚，他将以《下一代手机技术的演讲》为题展开演讲，拉开大会的序幕。

今早，三星在 CES 正式开幕前举行线上发布会，正式推出了三星 Neo QLED 和 Micro LED 电视。三星将旗舰级 8K 和 4K 机型引入了全新的电视技术– Neo QLED。核心就是采用全新的量子 Mini LED 光源技术、量子矩阵技术以及 Neo 量子处理器。此外，三星 W21 也使用 5G 技术。

「美国消费者技术协会研究副总裁」史蒂夫 · 科尼格在接受 CNET 高级记者莎拉 · 蒂布肯采访时表示：“无论你在线上展厅的哪个角落，5G 都会出现。”他说，“最终，5G 将连接一切。”

同样和去年一样，除了三星的产品外，不会有太多的 5G 手机。消费电子展从来都不是一个以手机为中心的展会。

当然，这次展览的环境与去年大不相同。

首先，由于过去 12 个月推出了大量手机，增加了数百万人拥有 5G 设备，其中包括苹果公司的 iPhone 12 系列，以及 TCL 为威瑞森推出的 5G UW 等更便宜的选择。

分析师卡罗琳娜 · 米拉内西表示，除了手机，连接 5G 的电脑可能也会出现。

“从产品宣传的角度来看，这是主流，”分析师玛丽贝尔 · 洛佩兹说。

5G 网络也更加成熟，美国三大运营商都提供了覆盖全国的 5G 网络。

卫斯伯格是 2019 年消费电子展的主讲人，上次露面是在去年 11 月，当时他与苹果首席执行官蒂姆 · 库克一起用 iPhone 12 推销他的 5G 网络，他很可能会在消费电子展的虚拟舞台上推动这一势头。

据 CNET 编辑 Eli Blumenthal 称，5G 可能会让不同电信运营商的声誉和地位引发剧变。

尽管威瑞森以短距离但超快的网络来扩大其全国覆盖范围，但 T-Mobile 一直在推出一种使用范围和速度相结合的频谱的网络，有可能使其获得三大运营商中最好的 5G 体验。

T-Mobile 和 AT&T 也都部署了这种被称为 millimeter wave（毫米波）的快速短程网络，但规模比威瑞森小。

AT&T 和 T-Mobile 在这次消费电子展上基本上没有涉足 5G 领域，给了威瑞森一个完整的舞台。

但这并不意味着展会上不会有很多关于 5G 的讨论。CNET 将举办一个专题讨论会，讨论利用 5G 来解决新冠肺炎暴露出的一些问题，线上医疗、线上学习都将成为其中的热点话题。