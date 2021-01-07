新荣耀即将打响 “第一枪”：员工自称 “创业公司”，首款新机 V40 本月发布

脱离华为 “束缚”的荣耀即将打响手机战场 “第一枪”。搜狐科技了解到，荣耀 V40 或搭载联发科天玑 1000 + 处理器，将于 1 月 12 日正式开启官方预约，正式发布时间会在 8 日公开。

作为荣耀独立后公开发布的首款新机，V40 的重要性不言而喻。自去年 7 月以来，受芯片禁令影响，荣耀已经连续将近 5 个月没有推出新机。IDC 分析师王希告诉搜狐科技，V40 承载着向行业、合作伙伴展示和提振信心，并在激烈竞争的市场中持续发声、继续保持竞争力的意义。

与此同时，与新荣耀一同启程的员工也面临着从零开始的希望与彷徨。他们将新荣耀形容为 “创业公司”，认为荣耀有着更大的想象空间，但也需要面对初创阶段分工和流程不清晰的混乱情况。

“我们是创业公司”

发布新手机，荣耀重新出发。对于员工来说，再次启程意味着未知。激动、迷茫、信心、不知所措 ...... 不同的情绪相互交织、彼此涌动着。

李云（化名）是一名在华为工作 2 年多的产品经理，现在去了荣耀，“还是想搏一把，现在过来算是原始人马。”

他告诉搜狐科技，新荣耀相当于 “创业公司”，目前处于初创阶段，很多业务都处在打地基的阶段，流程、分工没有很清晰，但是相信会越来越好。“大家目标是一致的，就是要把东西做好。”

程序员李杨（化名）在华为消费者 BG 工作了 3 年多，荣耀独立后，他选择去荣耀 “闯一闯”。“无论留在华为还是来荣耀，未来都太难预测了。我们部门一半的同事以及大领导都过来荣耀了，我过来也是想走出舒适圈、做些新尝试。”

目前，李杨还有部分业务需要和华为合作。工作时间和在华为差不多，现在部门办公场所也租在华为某研究所里。

已经选择来到荣耀工作的员工，对荣耀的发展前景都比较看好，有华为内部人士告诉搜狐科技，大部分愿意去荣耀的都是老员工，希望 “荣耀上市就退休”，刚来的新员工则不太乐意过去。

一名 2020 年入职华为终端的新员工告诉搜狐科技，领导谈话说让去荣耀，但是被他拒绝了。“虽然去荣耀有 N+1+4 的补偿，但毕竟荣耀发展成什么样还不确定，去了相当于赌博。我更看重华为的 title，也适应了目前的工作节奏。”

有新员工曾在华为内部论坛发帖倾诉，“莫名其妙成为荣耀的员工，也不知道以后是好是坏，忐忑。”

与芯片公司合作顺利

距离荣耀独立近 2 个月时间，“大厦”重构正有条不紊地进行着。为了首款新荣耀机型 V40 的发布，荣耀做了大量与华为品牌分离的准备工作。

比如，荣耀官方自营商城将于 1 月 12 日正式上线，荣耀品牌相关的购物和服务也将迁移至新商城，此前华为商城仍可购买荣耀手机。同时，荣耀还将在 1 月 12 日上线新的热线号码。

在售后方面，华为客服人员表示，目前已经售出或者在售的荣耀产品仍可通过华为渠道售后，11 月 30 号之后发布的产品售后由新荣耀承接，这也意味着 V40 的售后将通过荣耀渠道进行。

与此同时，在脱离华为后，“无芯之痛”的危机似乎也将解除，利好消息频频传出。有荣耀内部人士向搜狐科技透露，荣耀和头部手机芯片厂商谈的很顺利，应该很快就可以用高通的芯片了。“我们不属于华为，受抵制的可能性较小。”

据中证网报道，荣耀手机供应链公司表示，目前该公司已在推进新荣耀采用高通芯片的 5G 手机研发。高通总裁安蒙前不久表示，高通期待未来与荣耀的合作。

在脱离华为体系、调整人员架构后，V40 的发布是对荣耀组织效率的一次考验，也是在与渠道、供应链共同进行的一次 “大型拉练”。一般而言，旗舰手机会提前 2-3 年进行研发，如果没有芯片被禁的事件，V40 很可能在 2020 年底就已发布，也就是说，V40 的研发工作很可能在荣耀独立前就已完成，而芯片受限后，荣耀需要将新机从华为麒麟平台转至第三方平台，这背后意味着巨大的工作量和研发能力考验。

“之前整个荣耀团队明星机型都是基于麒麟芯片来设计，切换至高通或者联发科意味着效率的降低，而 V40 能够在这么短时间内推出，ODM 公司（原始设计制造商）应该起了关键作用，因为他们对平台非常熟悉。”

第一手机界研究院院长孙燕飚认为，V40 推出 “拉练”的意义大于市场实际收效带来的意义，真正的荣耀精品应该还是在明年 3 月。

荣耀能成为国内第一吗？

前不久，荣耀 CEO 赵明在北京的一场员工沟通会上明确提出，荣耀的目标是成为国内手机市场第一。V40 的发布、与芯片公司的顺利合作，荣耀迎来一个好兆头。

孙燕飚告诉搜狐科技，春节是个好机会，错失会让荣耀的 “疗伤期”长达 6 个月，所以现在发布新机是非常重要的。

据了解，近期手机厂商均纷纷发布新机，比如华为发布了 nova8 系列，小米推出新旗舰小米 11，vivo 发布了 X60 系列新机。

2019 年，荣耀成为国内排名第四、增长第二的手机品牌，实力不容小觑。然而，重新出发的荣耀要恢复原有实力、甚至冲击国内第一还有许多难关要闯。

根据兴业证券研报，短期来看，荣耀需要恢复零件供应（3-6 个月）和争取 GMS 使用权；而与华为剥离所导致的品牌力下滑、芯片性能的同质化，都将制约其在海外份额的拓展。中信证券研报认为，荣耀恢复芯片采购订货仍需约半年时间。

王希告诉搜狐科技，荣耀恢复 “正常”的出货量，核心取决于荣耀能否有稳定的供应商。“独立后的荣耀理论上与上游供应商的合作开展会更顺畅，但第一是要尽快梳理供应商，开始合作，第二是考虑如何提升自身供货优先级，保障供货稳定性。”

而在销售渠道方面，今年 7 月，荣耀 CEO 赵明在接受采访时说表示，荣耀手机线下的占比已超过了线上。新荣耀高层也明确指示，下一步仍将继续加大线下渠道拓展。

据了解，荣耀 9 月至今已有多家门店开业，涵盖成都、兰州、武汉、厦门等众多城市，近期还将有一批门店陆续开业。不难看出，新荣耀并未因独立而打乱阵脚，依旧有着清晰的市场规划，内部也在有条不紊地推进门店开业落地。

新荣耀已 “启航”，能否乘风破浪，在手机行业重新站稳脚跟，尚待时间检验。