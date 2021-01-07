谷歌 Wear OS 将支持自定义第三方 Tiles

IT之家1月7日消息 据外媒 9To5Google 报道，谷歌正在努力使第三方 Android 开发者能够为 Wear OS 应用创建自己的自定义 Tile。



IT之家了解到，一年以前，谷歌对 Wear OS 进行了一项重大更改，谷歌智能手表获得了 Tiles 功能，用户可将喜欢的应用程序以类似小部件的形式添加到表盘中。

在最近的更新中，Wear OS 放开了最多拥有五个 Tile 的限制。然而，自该功能发布以来，只有谷歌内置的 Wear OS 应用（如 Google Fit 和 Weather App）才可创建 Tile。

▲ 图自 9To5 Google

据外媒报道，最新发布到 Android 开放源代码项目的代码更改表明，Google 正在积极开发 “ Wear Tiles API”，以允许 Wear OS 应用开发者创建自定义 Tiles。

代码中出现了多个对 “ androidx”的引用，这表明创建 Tiles 的功能将作为对 Android Jetpack 的 “ Wear”库的更新。经过粗浅的阅读，该 API 似乎与创建自定义 Wear OS Tiles 的非官方逆向工程方法相似，但并不完全相同。

考虑到它只是在几周前才进入审核过程，并且似乎仍在进行更改，因此 Wear OS 应用开发者可能需要再等几个月的时间才能创建自定义 Tile。