《王者荣耀》鲁班七号电玩小子优化版即将上线，特效更加像素化

IT之家 1 月 7 日消息 王者荣耀官方宣布，优化完成后的鲁班七号电玩小子即将上线。

2020 年 9 月，鲁班七号 - 电玩小子的品质升级正式启动，11 月~ 12 月期间，陆续向大家展示了电玩小子全新回城特效的设计稿及动态效果。

IT之家获悉，优化后的鲁班七号 - 电玩小子皮肤预计将于大版本更新后与召唤师们正式见面，这款皮肤的部分模型、展示动画、技能特效、音乐音效都进行了优化，并新增了回城特效，希望给大家带来更好的使用体验。

【故事设定】游戏还是真实？被一股强大的力量牵引，离屏幕越来越近。时空错乱，他发现自己竟然进入了电子游戏的像素世界…… 那，就代替游戏里的主人公去战斗吧 。

【角色形象设计】在保持基础形象不变的情况下，对武器部分的材质和外形进行了细节优化。沿用主题相关元素，添加了火箭筒的细节装饰，还为小鲁班的手雷设计了新的易拉罐造型，玩趣十足。

【展示动画设计】电玩小子因时空错乱 “穿梭”到了电子游戏的世界里，经历了一番奇遇并与敌人（一只像素版的主宰）展开了激烈的战斗。

【技能特效设计】结合电玩世界的主题，让特效更加像素化，希望代入 80、90 年代经典电子游戏的感受。提升了技能的清晰度与识别度，同时还添加了更丰富的细节动态。

【回城特效设计】回城特效表现了电玩小子在玩游戏时被吸入到游戏中的过程，与局外展示动画（在电玩世界中进行战斗的场景）首尾呼应。

【音乐音效设计】围绕 “电玩”主题，在音效上使用了 chiptune 音色，用更现代的听感还原 8bit 类声音效果，并通过 vocal chop 让电玩小子的游戏语音融入到音乐中。