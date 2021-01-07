日本电气公司研发新型人脸识别系统，戴着口罩也能完成认证

1 月 7 日下午消息，据报道，日本电气股份有限公司（NEC Corp）推出了一种新的人脸识别系统，即使戴着口罩也能识别出你的身份。该系统是为了适应目前的新常态，为了防止新冠病毒传播，戴口罩已经成为了日常生活的一部分。

在新冠疫情出现之前，这家公司就已经开始研发一种人脸识别系统，主要是为了满足因过敏而选择佩戴口罩的患者的需求，戴口罩在日本是一种常见做法。而新冠疫情的全球大流行加速了这款产品的研发与上市。

NEC 数字平台部门助理经理 Shinya Takashima 表示：“由于新型冠状病毒疫情，去年一年我们都处于紧急状态之中，需求也进一步增加，所以我们现在把这项技术引入了市场。”

这一系统可以确定人们是否佩戴了口罩，并对未被口罩遮盖的部分，如眼睛和周围区域，进行磨光，以验证受试者的身份。用户在使用该系统之前需要提前注册一张自己的脸部照片。

NEC 表示，验证时间不到 1 秒，准确率超过 99.9%。

这套系统可用于办公大楼的安全门和其他设施，NEC 还在其东京总部的一家无人便利店试验了配备此系统的自动支付技术。

目前，NEC 拒绝透露这套系统的价格。该公司计划在 2021 财年通过生物识别和视频分析业务实现 1000 亿日元（约合 9.7 亿美元）的销售额，其中就包括面部技术系统。

Shinya Takashima 表示，新系统已于 10 月份开始销售，客户包括德国汉莎航空公司和瑞士国际航空公司。

此外，Shinya Takashima 表示，面部识别意味着你不需要出示安全卡，因为安全卡可能会丢失或被盗，也有助于防止接触表面的细菌传播。

他说：“由于新冠肺炎的影响，非接触式核查变得非常重要。今后，我们希望通过加强这方面的努力，为健康与安宁作出贡献。”