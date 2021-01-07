21 年前微软试图收购任天堂，遭到对方高管 “嘲笑”一小时

IT之家1月7日消息 外媒 onMSFT 报道，2021 年 11 月，微软 Xbox 游戏机将迎来 20 周年纪念日，关于微软的游戏机之路似乎还有一些不为人知的故事。今天，彭博社发表了一篇长篇报道，讲述了微软最初的 Xbox 游戏机的起源，一些二十多年前参与该项目的人员透露，微软当年曾试图收购包括 EA 和任天堂在内的许多公司。

IT之家获悉，微软之前曾在 Windows 上有过 PC 游戏的经验，然而，该公司决定进军游戏主机市场，几乎是针对索尼想通过 PlayStation 2 占领客厅野心而采取的防御措施。通过第一台 Xbox 游戏机，微软打造了一台功能更强大的机器，采用类似 PC 的架构，以减轻游戏开发者的工作，不过让这些开发者加入是另一回事。

据曾在 Xbox 初代主机方面工作过的资深人士透露，微软真正开始招揽开发者是在 2000 年 3 月游戏机在游戏开发者大会上正式宣布之后。“我们接触的第一家公司是 EA。他们说：‘不，谢谢。’然后是任天堂。”微软业务开发主管 Bob McBreen 说道。

第三方关系总监 Kevin Bachus 补充说，史蒂夫 · 鲍尔默让当时规模不大的 Xbox 团队与任天堂见面，看看他们是否有兴趣被收购。“他们只是笑得合不拢嘴。就像，想象一下一个小时内这些人只是在嘲笑你。那次会议就是这样进行的。”Bachus 说。

要知道，任天堂当时已经在主机游戏机市场上发展了很多年，而且该公司刚刚在 Famicom、Super Famicom 和 Nintendo 64 游戏机上取得了巨大的成功。简单地说，这家日本公司不可能对被微软这样的游戏机市场新秀收购感兴趣。

Bob McBreen 还补充说，在收购谈判开始之前，Xbox 团队曾与任天堂进行过一次不成功的会面。

“实际上，2000 年 1 月，我们请任天堂来我们的大楼，讨论合资企业的细节，我们把 Xbox 的所有技术规格都给了他们。他们的硬件很烂，与索尼 PlayStation 相比，确实如此。所以我们的想法是，‘听着，你们在游戏方面的能力更强，比如马里奥和所有的东西。为什么不让我们来负责硬件呢？’但它并没有成功。”

微软后来试图收购日本发行商 Square(代表作《最终幻想》)以及美国的 Midway Games(代表作《真人快打》)，但这家雷德蒙德巨头最终还是与 Bungie 一起淘到了金，当时 Bungie 正在努力开发《光环：战斗进化》。如果说这款第一人称射击游戏最初是为 macOS 和 Windows 开发的，那么在 2000 年 6 月微软收购 Bungie 之后，这款游戏就成为了 Xbox 的独占游戏，也成为了 Xbox 初代主机真正的系统卖点。

你可能知道，索尼的 PlayStation 2 曾成为有史以来最畅销的游戏主机，超大幅度击败微软 Xbox 和任天堂 Gamecube。不过，这三家公司依旧以各自独特的优势和劣势在蓬勃发展。虽然 PS5 和 Xbox Series X|S 目前在大多数市场上已经断货，但性能更弱的任天堂 Switch 仍然是全球最畅销的产品，并且正在向着与多年前任天堂 Wii 的巨大成功看齐。