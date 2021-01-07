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0 点限量抢：京东 PLUS 超级联名卡买 1 得 8，送 5 斤 JJ 级车厘子

2021/1/7 18:13:50 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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1月8日0点起，京东PLUS会员年度盛典，超级联名卡买1得8，218元购买价值1608元的8种定制权益，点此前往。此外，购买京东PLUS京典卡和9种联名会员年卡送30元红包。

活动时间：仅限1月8日当天，数量有限，售完为止。

由于iOS屏蔽影响，iOS端用户仅可购买PLUS京典卡、PLUS携程联名卡。其余联名卡可以用微信扫描下方二维码进行购买：

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购买方式

点击直达链接（或扫码）→跳转至京东PLUS会员页面→点击右侧悬浮活动图标“￥30红包”进入活动页面

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京东PLUS超级联名卡内容：（价值1608元）

6大年卡：京东PLUS京典年卡+腾讯视频VIP年卡+QQ音乐豪华绿钻年卡+芒果TV会员年卡+喜马拉雅FM会员年卡+京东读书会员年卡；

1件月卡：麦当劳OH麦卡月卡；

5斤JJ级车厘子：送指定商品满299元减299元优惠券，有效期截至1月31日。

▼ 参与返红包的联合会员价格一览：

联合会员年卡原价/活动价
京东PLUS京典卡￥198/￥69
京东PLUS+腾讯视频￥396/￥118
京东PLUS+爱奇艺￥446/￥168
京东PLUS+芒果TV￥396/￥118
京东PLUS+电信PLUS
￥397/￥118
京东PLUS+QQ音乐￥378/￥118
京东PLUS+酷狗音乐￥378/￥118
京东PLUS+喜马拉雅FM￥416/￥118
京东PLUS+蜻蜓FM￥378/￥118
京东PLUS+携程￥386/￥118

注1：上述标注买PLUS会员送红包字样，购买成功后可获得30元无门槛购物红包（在“我的-我的钱包-红包”查看，红包自到账时2日内有效），直发到账无需领取，每位用户仅限参与1次红包活动。

注2：超级联名卡无视PLUS会员续费上限，已达上限的用户也可以购买，PLUS京典卡和其余联名卡受续费上限限制，已达上限的用户无法购买。

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关键词：京东Plus

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