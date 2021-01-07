中消协点名大数据杀熟：加强网络消费领域算法规制

IT之家 1 月 7 日消息 据中国消费者协会官网发布的消息，中消协召开 “网络消费领域算法规制与消费者保护座谈会”，会上指出，近年来，网络购物、交通出行、旅游住宿、订餐外卖、网络游戏等生活消费领域都出现了大型平台企业，通过大数据、人工智能等手段为消费者提供了更丰富的产品或服务。但与此同时，也存在一些侵害消费者权益行为，引发社会广泛关注。

比如，网络游戏抽奖概率不明、大数据杀熟、网络消费促销规则繁复、网络搜索竞价排名推荐、网络直播推送违反法律规定和公序良俗、刷好评隐差评使评价结果呈现失真、平台采用算法限制交易等。中消协指出，这些问题的背后，核心是互联网平台对算法技术的应用。

IT之家了解到，根据消费者投诉、有关调查和相关报道，网络领域涉及消费者权益的算法应用问题主要有以下几种：

一、推荐算法。通过监测分析消费者的消费行踪轨迹，如浏览过的页面、广告、商品服务、话题等，有针对性的对消费者进行商业营销。这类推荐算法利用消费者的数据画像，实施所谓精准推送。许多消费者误以为自己看到的与旁人无异，导致知情、选择不足。有些经营者通过算法应用推送的商品、服务内容甚至违背法律和公序良俗。

二、价格算法。有些经营者利用算法进行价格歧视。一是对新老用户制定不同价格，会员用户反而比普通用户价格更贵。二是对不同地区的消费者制定不同价格。三是多次浏览页面的用户可能面临价格上涨。四是利用繁复促销规则和算法，实行价格混淆设置，吸引计算真实价格困难的消费者。这类算法造成选择性目标伤害。

三、评价算法。部分平台及平台内经营者为了获得好评，运用刷单等方式，编造虚假高分评价，或者隐匿中评、差评，使真实评价无法显现。虚假评价、评价失实呈现，不仅破坏经营者之间的公平竞争，也对消费者购买决策产生误导。

四、排名算法。平台经营者制定各类排名榜，声称基于消费者好评率、销量等，对各行业或商品服务类别进行排序，引导消费者选择，但具体如何计算得出的难以知晓。还有的混淆竞价排名与自然排名，左右消费者决策。

五、概率算法。一些线上经营者开展有奖销售、抽奖兑换，特别是部分网络游戏公司经常性推送游戏道具抽奖活动，虽然公示了中奖（掉落）概率，但是其算法程序不透明，实际中奖概率缺乏管控，屡遭消费者诟病。

六、流量算法。一些平台利用所处优势地位通过算法在流量分配、搜索排名等方面设置障碍和限制，控制平台内经营者开展交易，影响公平竞争和消费者选择。

中消协指出，算法本身是一种技术手段，经营者可以利用算法提升经营效率，为消费者提供更丰富、更优良的产品和服务，也可以利用算法钻法律的漏洞，实施违法违规行为，侵害消费者的合法权益。一些常见的网络消费领域不公平算法应用，具有技术性和隐蔽性，潜移默化地影响着消费者的购买决策，消费者很难通过个体力量与之抗衡。如果任其无序发展，一方面不利于市场经济的公平有序竞争，不利于经济可持续发展；另一方面也会使消费者面临数据算法压榨，成为技术欺凌的对象，甚至被算法扭曲价值取向和道德观念，沦为平台经营者的掌中 “玩物”。

中消协提出，在算法应用中，网络经营者应当加强自律，守法经营，切实承担应尽义务和责任，维护好消费者的合法权益。对于算法应用，希望各行业组织加强引领和督导，促使网络经营者合理合规地应用算法，净化行业风气，促进良性发展，有效维护消费者合法权益。