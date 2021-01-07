2020 年扫黄打非工作综述：349 款直播应用被关停

IT之家 1 月 7 日消息 今日，扫黄打非公众号公布了 2020 年 “扫黄打非”工作综述。IT之家了解到，扫黄打非办表示，2020 全国共收缴各类非法出版物 1700 万余件，处置各类网络有害信息 1200 万余条，查办 “扫黄打非”案件 1.1 万余起。

其中，监管部门关停 “皇冠直播”等严重违规直播应用程序 349 款，处置一批利用色情低俗直播内容诱导打赏的案例，对一批存在低俗直播内容的知名直播平台作出行政处罚。浙江破获 “后宫”直播平台组织淫秽表演案，抓获犯罪嫌疑人 30 人，涉案金额 3 亿多元 ; 山东破获 “蜜桃直播”组织淫秽表演案，抓获境内外涉案人员 34 名，涉案金额 1 亿多元。

多地针对利用微信、抖音、微博等平台引流推广，售卖传播淫秽物品，以及开办工作室制作淫秽视频等不法行为，梳理一批重点案件线索，深挖犯罪利益链条，破获大案要案。其中，浙江丽水侦办一起网络传播淫秽视频大案，涉案资金 2 亿元，抓获犯罪嫌疑人 58 名。

同时，监管部门依法查处一批网络平台，对优酷、爱奇艺、微博、全民 K 歌、哔哩哔哩等网站传播低俗信息行为作出行政处罚，约谈有关运营企业。注销传播 PUA 等不良信息的 “恋爱学院”网站，责令百度、抖音等平台清查涉 PUA 不良信息内容。及时清理整顿视频网站网课映前广告、低俗广告弹窗中的少儿不宜内容。

此外，公安部破获制作贩卖传播淫秽物品刑事案件 1002 起，抓获犯罪嫌疑人 1852 名。文旅部加强网上网下营业性演出市场执法监管，清理一批违规网络音乐产品，深入查办文化市场重点案件。国家市场监管总局查处 “软色情”违法广告案件 88 起，规范网络直播营销活动。国家广电总局处理淫秽色情及低俗节目 1.1 万余个、链接 3.8 万余条。