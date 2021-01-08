苹果 AirTags 第三方配件曝光：钥匙扣皮套、眼镜架

IT之家1月8日消息 外媒 MacRumors 报道，消息称，苹果传闻已久的 AirTag 产品将在 2021 年推出，而现在配件厂商已经开始准备和规划容纳 AirTags 的配件。

爆料人士 Evan Blass 表示，以生产苹果设备保护壳、充电器等一系列产品而闻名的 Nomad 公司，将推出 AirTags 钥匙链和 AirTags 眼镜架。

苹果一般不会在新设备推出之前向配件制造商提供其产品计划的细节，因此 Nomad 作为 2021 年产品计划的一部分所制作的渲染图很可能是基于传言，并不能代表任何一种最终的配件设计。Nomad 设计的钥匙链采用了薄薄的皮革外壳，似乎是为方形的 AirTag 打造的，而 “AirTags 眼镜架”则采用了圆形设计。

目前的传言显示，AirTags 将采用类似圆盘的设计，正面为白色，背面为银色，并带有苹果的 Logo，不过 AirTags 的设计还没有得到证实。

▲传闻中 AirTags

IT之家获悉，AirTags 的工作原理将与 Tile 等其他物品追踪器类似，用户可以将其贴在相机、钱包、钥匙、眼镜等各种重要配件上，以便在这些物品丢失时能够找到它们。有传言称，AirTags 将内置 U1 超宽带芯片，以获得准确的室内定位信息，还可以实现基于增强现实的追踪功能。

从 iOS 13 开始，我们就已经看到了 AirTags 的迹象，有传言称苹果计划在 2020 年推出，但最终没有实现。本月早些时候，苹果分析师郭明錤表示，苹果将在 2021 年的某个时间点发布 AirTags，不过他并没有提供更多具体信息。