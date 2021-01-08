美股苹果上涨 3.41%，理想、小鹏、蔚来大涨，马斯克成全球新首富

北京时间 1 月 8 日消息，三大股指均创下新高，纳指首次突破 13000 点关口。截至收盘，道指涨 211.73 点，涨幅为 0.69%，报收 31041.13 点；标普 500 指数涨 55.65 点，涨幅为 1.48%，报收 3803.79 点；纳指涨 326.69 点，涨幅为 2.56%，报收 13067.48 点。

美国主要科技巨头悉数上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：投资者对 “蔚来日”充满期待，股价大涨近 7.5%

今天常规交易中，蔚来股价上涨 3.78 美元，涨幅为 7.49%，报收于 54.28 美元，盘中一度摸高 54.61 美元。蔚来股价今天上涨的主要原因是，投资者对计划于星期六开幕的 “蔚来日”的期待，外界预计蔚来届时将公布一款新车型和一款容量更大的电池。今年的 “蔚来日”可能会给外界带来 1 或 2 个惊喜：汽车行业网站愉观车市刊文称，蔚来与宁德时代签定了采购磷酸铁锂电池的协议。磷酸铁锂电池能量密度相对低，但成本也低。小鹏汽车和特斯拉等厂商已开始在中国市场销售采用磷酸铁锂电池的型号，蔚来可能计划向它们看齐。磷酸铁锂电池车型将有助于提升蔚来汽车销量。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 10：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 11：下跌的其他国外科技股

图 12：马斯克以 1885 亿美元资产成全球首富，比贝佐斯高约 15 亿美元

数据显示，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)超过亚马逊 CEO 杰夫 · 贝佐斯 (Jeff Bezos)，成为全球首富。自 2017 年以来，贝佐斯一直是世界首富，但特斯拉今天大涨，使得马斯克个人财富超过贝佐斯。星期四上午，特斯拉股价上涨近 5%，马斯克个人财富水涨船高地增至 1885 亿美元，比当时的贝佐斯高 15 亿美元。由于去年特斯拉股价涨幅达到惊人的 743%，马斯克个人财富增长逾 1500 亿美元。长期以来一直看空特斯拉的加拿大皇家银行资本市场上调了对特斯拉股票评级，承认自己 “看走了眼”。加拿大皇家银行资本市场分析师约瑟夫 · 斯帕克（Joseph Spak）星期四发表投资报告称，“要承认完全看走眼了特斯拉不是件容易的事。”他把特斯拉股票评级上调至 “持有”。彭博社的数据显示，自 2019 年 1 月份以来，加拿大皇家银行资本市场一直维持对特斯拉股票的 “减持”评级。自 2019 年 1 月至目前，特斯拉股价累计上涨约 1200%。斯帕克表示，他最大的失误在于，低估了特斯拉利用其高高在上的股价融资，为实现增长或收购募集资金的能力。根据产能和市场份额假设，他还把对特斯拉 2025 年交付量预期由之前的 130 万辆上调至 150 万辆，把特斯拉目标股价由 339 美元上调至 700 美元。星期四盘前交易中，特斯拉股价涨幅一度达到 3.1%。在彭博社追踪的分析师中，13 人给予特斯拉股票 “买进”评级，13 人给予 “持有”评级，14 人给予 “卖出”评级。常规交易中，特斯拉股价上涨 60.6 美元，涨幅为 7.94%，报收于 816.04 美元，盘后交易中一度涨至 834 美元。