喜忧参半：我国蜂窝物联网全球占比超过 75%

随着连接技术的不断创新，我们将迎来真正万物互联的智能世界。而在物联网产业链条中，通信运营商一直扮演着至关重要的角色。

知名物联网市场研究机构 IoT Analytics 的数据显示：蜂窝物联网连接数方面，中国电信、中国联通、中国移动是全球蜂窝物联网连接市场的领导者，中国三大运营商占全球蜂窝物联网连接的 75%，其中仅中国移动就占全球一半以上的蜂窝物联网连接市场。

可见，从物联网连接数来看，中国已经开始主导全球蜂窝物联网市场。而在 75% 的全球连接数背后，中国蜂窝物联网产业链付出了怎样努力？占据规模优势之后以运营商为主导的中国蜂窝物联网产业又面临哪些挑战呢？

成绩可喜：完整自主技术标准体系和壮硕产业生态

从全球蜂窝物联网连接数来看，中国电信占据 10%，中国联通占据 11%，中国移动占据 54%，我国三大运营商占全球蜂窝物联网连接的 75%，遥遥领先。

有人可能会说，以中国市场的体量，中国运营商有如此高的占比实属意料之中；但实际上，不仅仅是连接数量，在运营商的带动下，我国蜂窝物联网产业已经形成了完整的自主技术标准体系和壮硕的产业生态。

标准方面，例如，由中国产业链主导的 NB-IoT 不仅成为全球蜂窝物联网技术的重要分支，2020 年 7 月随着 NB-IoT 正式纳入全球 5G 标准，NB-IoT 技术的生命周期和应用场景也将得到极大扩展，NB-IoT 将成为 5G 产业生态不可或缺的一个组成部分。

芯片方面，包括华为海思、紫光展锐、翱捷科技（ASR）、中兴微电子，甚至是芯翼科技、移芯这样的创业公司等在内的中国芯片企业都在角逐蜂窝物联网芯片市场，并且拥有多种技术制式的、比较完善的蜂窝物联网芯片产品和解决方案。

模组方面，移远通信、芯讯通、广和通等中国模组厂商已经在 NB-IoT、4G 以及 5G 模组领域占据领先优势和规模优势。

虽然攫取全球蜂窝物联网连接数 75%的份额、并且形成完整的产业链和生态链值得欣喜，但我国运营商在蜂窝物联网领域还有很多可扩展和可优化的地方。

一是连接技术优化

目前，中国运营商的蜂窝物联网仍有大量的 2G 连接，导致单个连接的价值比较低，也占用了不少频谱资源。市场研究机构 Counterpoint 的数据显示，截至 2019 年底，国内三大运营商的物联网连接数约为 11.5 亿个，其中 2G 占比约为 42%、其承载的连接数将近 5 亿。

为了进一步优化连接技术，业界也在不断探索。2020 年 5 月，工信部发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》明确总体目标是推动 2G/3G 物联网业务迁移转网，建立 NB-IoT、4G（含 LTE-Cat1）和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系；在深化 4G 网络覆盖、加快 5G 网络建设的基础上，以 NB-IoT 满足大部分低速率场景需求，以 Cat 1 满足中等速率物联需求和话音需求，以 5G 技术满足更高速率、低时延联网需求；并且首次明确引导新增物联网终端不再使用 2G/3G 网络，推动存量 2G/3G 物联网业务向 NB-IoT/4G（Cat1）/5G 网络迁移。运营商方面，中国移动也明确将由 NB-IoT、4G Cat1 技术承接 2G 物联网业务，决定 2020 年底前停止新增 2G 物联网用户。

二是价值链优化

虽然中国运营商的蜂窝物联网连接数在全球占比遥遥领先，但如同手机厂商只卖低端手机很难获得可观利润一样，物联网如果单纯靠连接很难获得更大价值。

诚如工信部科技委常务副主任、中国电信集团科技委主任韦乐平所言：从物联网全产业链的价值收入分布图来看，应用和服务约占 45%，终端和传感器约占 25%，应用使能平台约占 15%，网络连接约占 10%，连接平台约占 5%。

可见蜂窝物联网连接的价值是比较低的，大概也就是在 10% 左右。因此，连接固然重要，但运营商不能只囿于连接，要放大自身在 IoT 价值链中的价值。

众所周知，网络连接是运营商的强项，然而网络连接的价值并不高；终端和应用服务是运营商最不擅长的。于是，三大运营商的物联网公司已经开始在应用使能平台、连接管理平台等方面尝试发力，比如运营商可利用通用 API 和功能降低开发成本，实现跨行业跨领域的资源共享，推动产业价值由硬件向软件和基于数据的服务迁移，打造健康的产业生态链。

例如，中国移动旗下的中移物联网有限公司开发运营物联网连接管理平台 OneLink 和物联网开放平台 OneNET，推广物联网解决方案，形成了五大方向业务布局和物联网 “云 - 网 - 边 - 端”全方位的体系架构。

中国电信最新推出的物联网开放平台（CTWing ）4.0，围绕 “物联、数联、智联”方向，提供 5G 物联专网、First 物联专线、统一服务网关、NB-IoT 网关、5G 连接管理服务、在线开发、云原生、国密安全、AI 和视频、物联网市场等服务，助力传统产业数字化转型升级，加速物联网与实体经济的融合。

中国联通在平台层面引入了全球领先的物联网连接管理技术；在应用使能方面，中国联通聚合各种共性能力，已经建成并上线了聚合各种共性能力的 IoT 能力开放网关，围绕设备管理、安全管理、数据管理和运营管理，对外提供标准化、集中化和开放化的服务，以松耦合方式支持合作伙伴快速开发各类应用。