“台湾半导体指数”上线，台积电、联发科领衔

半导体产业 2020 年发展火热，中国台湾作为全球半导体重镇，表现尤其出色。台湾证券交易所台湾指数公司近期编制了 “台湾半导体指数”，并在 1 月 4 日正式上线。

台湾半导体指数的十分成分股为台积电、联发科、联电、日月光、硅力 - KY、瑞昱、联咏、稳懋、环球晶、世界先进。

这些企业是从台湾证交所上市公司中选取，按照编制规则，个股权重上限 30%，前五大成分股权重合计不超过 60%。

旗下台湾指数公司表示，半导体为台湾经济发展的重要产业，在全球扮演举足轻重角色，台湾半导体指数可反映台湾半导体产业股票行情波动轨迹，为具可投资性的标竿指数。

台湾半导体指数成分股每年 3 月、6 月、9 月及 12 月定期检查成分股并调整一次。台湾指数公司利用历史资料模拟指数编制规则进行指数回溯，以规模、流动性及分散性等条件筛选。

截至 2020 年 10 月底，台湾半导体指数近一年累积回报率 41.12%，近五年累计回报率 191.71%，表现分别优于大盘指数的 14.38%、78.60%，以及上市电子指数的 27.54%、120.55%。

据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2020 年全球半导体产值约 4260 亿美元。另据台湾工研院则预测，台湾半导体产值规模为 1147 亿美元，约占全球产值的四分之一。