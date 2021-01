1 月 8 日消息 iRobot 曾经推出一款可以自动清理尘盒的 Roomba i7+,这款扫地机器人的充电座可以吸走主机尘盒中的垃圾,其他扫地机器人设备厂商也推出了类似的产品。韩国厂商 LG 则是在 CES 2021 期间公布了一款类似设计的手持吸尘器 Cord Zero ThinQ A9 Kompressor+。

LG 这款吸尘器在被放入充电座后,会自动将尘筒中的垃圾清理到机身内的垃圾袋中,用户无需手动倾倒尘筒,只需处理垃圾袋即可。虽然不再脏手,但这个充电座的尺寸也比 Cord Zero ThinQ A9 Kompressor 大了一些。

LG Cord Zero ThinQ A9 Kompressor+ 还提供了拖地配件,滤网支持水洗,并提供两个备用电池。LG 尚未公布 Cord Zero ThinQ A9 Kompressor+ 的售价,不过现有的 Cord Zero ThinQ A9 Kompressor 价格为 799 美元(约 5174 元人民币),预计这款 Cord Zero ThinQ A9 Kompressor+ 的价格会更高一些。