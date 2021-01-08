贝索斯也会搞 “浪漫”：用母亲名字命名火箭回收船

美国太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)以科幻作品中的宇宙飞船为其火箭回收船命名，而亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos) 似乎更为现实，以他母亲的名字为其蓝色起源公司用于海上回收火箭的船只命名。

▲ 图：亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯与母亲杰克琳在为蓝色起源公司的火箭回收船模型洗礼

贝索斯在 Instagram 上发帖称，他已经与兄弟姐妹们商量好，这艘长度超过 180 米的回收船将以母亲杰奎琳（Jacklyn）的名字命名。这艘船是 20 多年前建造的，此前大部分时间里其被称为 Stena Freighter。蓝色起源公司于 2018 年将其买下，并在佛罗里达州进行了翻新。

蓝色起源公司及其承包商正在将这艘船改装成新格伦号 (New Glenn)火箭的浮动回收平台，该火箭最早将于今年从卡纳维拉尔角的 36 号发射台进行首次发射。升空后，新格伦号的火箭助推器将被编程为穿越大西洋时自动降落在船上。蓝色起源的火箭助推器被设计可重复使用多达 25 次。

贝索斯在他的帖子中说：“每次飞行后，新格伦号火箭的助推器都会返回到杰奎琳号上。这个名字实在是再贴切不过了，毕竟妈妈总是给我们最好的地方和关怀。我们爱你，妈妈！”

蓝色起源预计在新格伦火箭项目上的花费超 25 亿美元，并计划于 2021 年开始发射这种火箭。尽管新格伦号从未试飞过，但 NASA 刚刚授予蓝色起源一份合同，允许该火箭竞争发射行星、地球观测、探索和科学卫星等任务。

每次在海上回收后，杰奎琳号都会驶回港口，火箭助推器会被翻新并再次使用。这种安排有点儿类似于 SpaceX 猎鹰 9 号火箭助推器的海上回收。唯一不同的是，蓝色起源公司的回收船将在移动过程中回收助推器，这有助于建立更稳定的着陆平台。几年前，蓝色起源曾与 SpaceX 就这种回收方法进行了一场法律大战，结果是前者撤回了侵权诉讼。

SpaceX 有两艘无人驾驶回收船，分别是 “Just Read the Instructions”和 “Of Course I Still Love You”。在伊恩 · 班克斯 (Iain M.Banks)的科幻小说《游戏玩家》(The Player Of Games)中，这两个名字以前都被用来指代有知觉的、行星大小的宇宙飞船。

马斯克恰好是班克斯的铁杆儿粉丝，班克斯于 2013 年去世，当时 SpaceX 正在加大力度回收火箭助推器。2015 年，马斯克在推特上对这种命名做出了简洁的解释：“为了纪念班克斯！”