贝索斯也会搞 “浪漫”：用母亲名字命名火箭回收船

美国太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)以科幻作品中的宇宙飞船为其火箭回收船命名,而亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos) 似乎更为现实,以他母亲的名字为其蓝色起源公司用于海上回收火箭的船只命名。

▲ 图:亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯与母亲杰克琳在为蓝色起源公司的火箭回收船模型洗礼

贝索斯在 Instagram 上发帖称,他已经与兄弟姐妹们商量好,这艘长度超过 180 米的回收船将以母亲杰奎琳(Jacklyn)的名字命名。这艘船是 20 多年前建造的,此前大部分时间里其被称为 Stena Freighter。蓝色起源公司于 2018 年将其买下,并在佛罗里达州进行了翻新。

蓝色起源公司及其承包商正在将这艘船改装成新格伦号 (New Glenn)火箭的浮动回收平台,该火箭最早将于今年从卡纳维拉尔角的 36 号发射台进行首次发射。升空后,新格伦号的火箭助推器将被编程为穿越大西洋时自动降落在船上。蓝色起源的火箭助推器被设计可重复使用多达 25 次。

贝索斯在他的帖子中说:“每次飞行后,新格伦号火箭的助推器都会返回到杰奎琳号上。这个名字实在是再贴切不过了,毕竟妈妈总是给我们最好的地方和关怀。我们爱你,妈妈!”

蓝色起源预计在新格伦火箭项目上的花费超 25 亿美元,并计划于 2021 年开始发射这种火箭。尽管新格伦号从未试飞过,但 NASA 刚刚授予蓝色起源一份合同,允许该火箭竞争发射行星、地球观测、探索和科学卫星等任务。

每次在海上回收后,杰奎琳号都会驶回港口,火箭助推器会被翻新并再次使用。这种安排有点儿类似于 SpaceX 猎鹰 9 号火箭助推器的海上回收。唯一不同的是,蓝色起源公司的回收船将在移动过程中回收助推器,这有助于建立更稳定的着陆平台。几年前,蓝色起源曾与 SpaceX 就这种回收方法进行了一场法律大战,结果是前者撤回了侵权诉讼。

SpaceX 有两艘无人驾驶回收船,分别是 “Just Read the Instructions”和 “Of Course I Still Love You”。在伊恩 · 班克斯 (Iain M.Banks)的科幻小说《游戏玩家》(The Player Of Games)中,这两个名字以前都被用来指代有知觉的、行星大小的宇宙飞船。

马斯克恰好是班克斯的铁杆儿粉丝,班克斯于 2013 年去世,当时 SpaceX 正在加大力度回收火箭助推器。2015 年,马斯克在推特上对这种命名做出了简洁的解释:“为了纪念班克斯!”