5G 规模落地之年：从火神山医院到珠峰，新增 58 万个基站覆盖所有地市

过去一年，是 5G 商用规模落地之年，疫情并未成为 5G”绊脚石 “，在网络建设、终端等层面，5G 取得了突出成果。工信部数据显示，今年新增 58 万个 5G 基站，所有地市实现 5G 覆盖，目前国内 5G 手机占比已经达到 51.4%，去年只有 3.5%。

当然，新事物的发展往往不是一蹴而就的，5G 建设中存在许多难题。比如，一篇洛阳联通定时休眠 5G 基站的有关报道，将 5G 基站建设耗电高、成本高的问题暴露至大众视野，也引发了消费者对于”5G 是否有用 “的激烈讨论。

从三天实现火神山医院 5G 覆盖到登上 5G 登上 6500 米珠峰峰顶；从 “5G 无用论”到用户猜测运营商 “为推 5G 降 4G 网速”。可以看出，5G 发展中成果与质疑并存。

为此，搜狐科技通过整理 2020 年 5G 发展中的十个关键节点，试图还原 5G 建设的脉络。

新进展

5G R16 标准冻结，推动 5G 在垂直行业应用

7 月 3 日，国际标准组织 3GPP 宣布 5G R16 标准规范已冻结，这标志着 5G 第一个演进版本标准正式完成。

3GPP RAN 全会副主席专家徐晓东介绍，此前的 R15 标准是 5G 标准的基础版本，它解决了 5G 三大场景中的增强宽带场景 (eMBB)，而 R16 标准对另外两个场景进行了部署，即超低时延高可靠通信场景 (uRLLC)和海量机器通信场景 (mMTC)。

据了解，R16 标准规范冻结意味着各厂商可依据该标准进行相应产品的研发制造，这加速了 5G 与 VR/AR、自动驾驶、工业互联网等垂直领域的结合，以及应用落地。

三大运营商提前完成 5G 基站建设计划

截至 8 月 18 日，三大电信运营商 2020 上半年财报相继出炉，数据显示 5G 推进超出预期。上半年，三家运营商的 5G 资本开支约 880 亿元，超过总开支的一半。

年初，运营商财报的投资计划显示，三大运营商 2020 年将建 50 万个基站。其中，中国移动将新建 25 万个 5G 基站，另外，中国电信将与中国联通共建约 25 万个 5G 基站。

三大运营商提前完成年中目标。截至 6 月底，移动在国内超过 50 个城市累计开通了 18.8 万个 5G 基站，提供商用服务。联通与电信协同推进 5G 网络共建共享，上半年，双方新增共建共享 5G 基站约 15 万站。

中国信息通信研究院副院长王志勤表示，从目前三大运营企业的进展来看，预计在 9 月份就有可能全面完成全年工作目标。

中国电信与中国联通 5G 网络共建共享一周年

今年 9 月 9 日，中国电信与中国联通举行了 5G 网络共建共享一周年工作回顾总结暨全面深化共建共享合作推进会议。

历经一年的合作，双方累计建设开通 5G 基站超 30 万站，5G 网络覆盖扩大至全国所有地级及以上城市，初步估算可为两家节省建设投资超 600 亿元。

中国电信、中国移动实现 5G 独立组网（SA）规模商用

11 月 7 日，中国电信宣布 5G SA 规模商用，将在全国超过 300 个城市规模商用 5G SA。11 月 20 日，中国移动宣布实现 5G SA 规模商用。

与采用 4G 核心网 + 5G 基站的非独立组网（NSA）相比，SA 采用全新的 5G 核心网 + 全新的 5G 基站，投资额度大，能大幅提高网络速度，还能充分体现 5G 低时延、大容量特征。

据了解，5G SA 实现商用可以为端到端网络切片技术以及面向行业的应用创造基础条件。

5G 终端普及率提高，价格下探

12 月 10 日，中国信通院发布的报告显示，1-11 月，国内市场 5G 手机累计出货量 1.44 亿部、上市新机型累计 199 款，占比分别为 51.4% 和 47.7%。

而在 2019 年，国内市场手机出货量达到 3.89 亿部，其中 4G 手机出货量为 3.59 亿部，5G 手机出货量 1376.5 万部，5G 手机占比只有 3.5%。

从去年的 3.5%，到今年的 51.4%，可以看出 5G 手机的普及率实现了极大的提升。此外，目前我国共有 217 款 5G 手机获得进网许可，5G 手机价格最低价位已降至千元以内，为消费者提供了丰富的选择。

中国建成全球最大的 5G 网络，5G 应用处于导入期

12 月 15 日，在 “2021 中国信通院 ICT + 深度观察报告会”上，工业和信息化部副部长刘烈宏介绍，我国已建成全球最大 5G 网络，累计建成 5G 基站 71.8 万个，推动共建共享 5G 基站 33 万个。

中国信息通信研究院政策与经济研究所副总工程师韦柳融表示，5G 应用总体来看还处于导入期，但与其他国家相比，我国行业应用今年有非常大的突破，在工厂、矿山、港口、医疗、电网、交通、安防、教育、文旅及智慧城市等 10 个领域初步形成了有望规模商用的应用场景。

新争议

为推 5G 降低 4G 网速？工信部回应

5G 出现后，有部分网友反映，“运营商为推广 5G 调低 4G 信号功率”“4G 网速变慢了”。对此，1 月工信部通过中国政府网回应称，总体来看，近期全国 4G 网速整体保持稳定，但可能存在个别区域、某些时段下降的情况。

对于下降原因，工信部认为主要是 4G 用户流量增长和网络支撑能力提升还不完全匹配。后续，将进一步加强对基础电信企业监管和指导，做好网络建设和优化，保障服务质量。

搜狐科技联合中国信通院实测后也发现，其实 4G 网速稳中有升，只是个别场所、个别运营商网速出现了偏低的情况。

洛阳联通为省电定时休眠 5G 基站

8 月，一篇关于洛阳联通为省电定时休眠 5G 基站的文章受到广泛传播，5G 基站耗电量大、成本高的问题引起读者们的关注。

据了解，行业普遍认为 5G 每基站的能耗约为 4G 的 2~3 倍左右，5G 基站总能耗可能为 4G 的 4~9 倍左右。

有读者担心基站休眠可能会影响使用，也有读者认为 5G 成本颇高、暂时也没有较好的应用场景，为何要花大力气建设 5G？

对此，行业人士指出，休眠的前提是当前设备处于无人使用状态或业务量低于某个值，如果某处基站有大量的用户正在使用，可以随时唤醒基站，让其恢复正常使用。

感动时刻

火神山、雷神山医院三天通上 5G 网络

年初，疫情打破了新春佳节的平静与温馨。在病毒面前，一线工作人员与时间赛跑，通信人也不例外。

武汉市新冠肺炎防控指挥部分别于 1 月 23 日、1 月 25 日决定，参照 2003 年抗击 “非典”期间北京小汤山医院模式，紧急建设火神山医院和雷神山医院。与此同时，通信企业的网络建设工作同步展开，仅在三天之内便完成了 5G 网络的铺设与覆盖。

5G 在这次抗疫战争中发挥了重要的作用，尤其是在远程直播和远程会诊方面，主要意义在于减少人员聚集，降低群发性感染的风险。

2 月 2 日晚，湖北省委有关疫情的发布会首次通过 5G 远程网络直播的方式进行，点击量超过 5000 万，来自全国的媒体记者通过直播进行实时视频远程提问。

2 月 8 日，一场基于 5G 的远程病例讨论，在北京和武汉两地同时进行，专家对患者病例进行了详细分析。北京朝阳医院副院长童朝晖评价称，5G 远程病例讨论体现了对重症患者的重视，有助于进一步完善诊断治疗流程。

5G 上珠峰，中国完成全球海拔最高 5G 基站的建设与开通

4 月 30 日，中国移动联合华为在珠穆朗玛峰 6500 米前进营地成功完成全球海拔最高 5G 基站的建设及开通工作，成功实现珠峰峰顶 5G 覆盖。

据了解，“5G 上珠峰”活动自 4 月启动，计划在海拔 5300 米珠峰大本营、5800 米过渡营地、6500 米前进营地，通过 SA+NSA 组网的形式建设 5 个 5G 基站。

事实上，从 2.5G、3G、4G 到 5G，运营商都尽力对珠峰实施通信覆盖。这是因为，如果运营商能在自然条件极为恶劣的珠峰”挑战 “成功，自身通信保障能力无疑得到有利证明。

并且，此次 “5G 上珠峰”行动有利于后期拓展珠峰 5G 智慧旅游、保障科考 5G 通信，以及为攀登者提供通信信号等。

越过 2020，我国 5G 建设走入”无人区 “，探索通信领域最前沿，虽然挑战与质疑不断，但别样的生机正在悄然”孕育 “。