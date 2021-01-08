EVGA 发布 3090 KINGPIN Hydro Copper 定制水冷显卡：23 相供电，3 BIOS 设计

IT之家1月8日消息 国外板卡厂商 EVGA 今日发布了一款特殊的定制定制显卡，名为 EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN Hydro Copper。这是 KINGPIN 定制系列的又一款型号，采用透明亚克力面板，可以看到内部纯铜鳍片以及水路。图中可以看出，显卡采用单槽设计，体积十分紧凑。

该系列显卡采用 12 层定制 PCB，以及夸张的 23 相 VRM 供电设计，具有三个 8pin 供电接口。为了保证超频的便利性，显卡具备三个 BIOS 芯片，方便切换不同的配置。用户可以通过 XOC BIOS 这款软件进行超频，将显卡功率提升至 450W 以上。输出方面，这款显卡有三个 DP 接口、一个 HDMI 接口。

IT之家了解到，EVGA 此前推出过 RTX 3090 KINGPIN Hybrid 版本水冷显卡，采用相同的 PCB 以及散热设计。该系列显卡基于 EVGA Hydro Copper 系列显卡打造，有着极具个性化的外观以及 ARGB 灯光，相比风冷显卡温度可以降低 27%。该系列 RTX 3090 水冷显卡售价高达 15999 元，需要用户自行搭建水冷系统。