消息称荣耀今日迁址，采用高通芯片的荣耀 5G 手机正在研发中

IT之家1月8日消息 荣耀官方今日正式宣布，其重组后的首款机型荣耀 V40 将于 1 月 18 日发布，slogan 为 “前所未感”，预计至少包括 V40 5G 一款机型。

据证券时报报道，权威渠道人士称，独立后的荣耀于 2021 年 1 月 8 日正式搬家，从深圳坂田天安云谷正式搬至深圳市福田区上梅林新一代产业园部分楼层作为过渡，后续将搬至新荣耀的注册地深圳香蜜湖深业中城（目前未完成装修）。

报道指出，有荣耀供应链透露，采用高通芯片的荣耀 5G 手机正在研发中。

IT之家曾报道，荣耀官方今日宣布，荣耀 V40 5G 新品发布会将于 1 月 18 日召开，slogan 为 “前所未感”。届时，荣耀 V40 5G 手机将正式发布。

此前有消息称荣耀 V40 系列将于 1 月 12 日发布，但 @长安数码君 又表示由于某些原因导致发布会延期，目前看来新荣耀办公园区可能是因素之一。

此外，荣耀商城将于 1 月 12 日正式上线，荣耀品牌相关的购物和服务也将迁移至新商城，预计荣耀 V40 系列等产品届时将上线荣耀商城。

目前已有爆料信息显示，荣耀 V40 系列将搭载联发科目前最强的天玑 1000Plus 芯片，标配 HW-110600C0x 充电器，支持 66W 电荷泵快充与 50W 无线快充，运行安卓系统等。