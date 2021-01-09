英特尔 11 代 CPU 液氮超频视频流出：最高 6.9GHz

IT之家1月9日消息 据外媒 VideCardz 消息，一名推特博主 @VWorld 今日发布了两条视频，展现了英特尔即将发布的第 11 代 Rocket Lake-S 桌面 CPU 进行液氮超频测试的画面。视频中显示的时间是 1 月 5 日，视频作者将这块 CPU 超频至 6923MHz。

根据视频可以看出这款 CPU 使用技嘉主板进行超频测试，很有可能是采用英特尔 Z590 芯片组的型号。CPU-Z 信息显示，这款 CPU 为 8 核 16 线程设计，支持 AVX512F、SHA 指令集，这与此前有关于英特尔 11 代 CPU 的爆料信息相同。此外，这块 CPU 还有这 48KB L1 缓存、512KB L2 缓存、16MB 共享 L3 缓存，外媒表示几乎可以确定是英特尔 11 代 Rocket Lake-S 处理器。

不仅如此，视频中还展现了内存超频的画面。这个平台搭载单条 8GB DDR4 内存，视频作者将内存超频至 6666.66MHz，内存电压为 1.830V。

IT之家了解到，此前已经有至少 3 块英特尔 11 代 ES 版 CPU 遭到曝光，这是首次正式版 CPU 的信息泄露，展现了非常好的体质。英特尔即将于 CES 2021 发布第 11 代桌面处理器以及 500 系列主板芯片组，此前消息称新款 CPU 最早将于今年 3 月进行现货发售。