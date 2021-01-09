IC Insights 预计中国芯片 2025 年 70% 的自给率难以达成

过去 15 年来，我国集成电路产业高速增长，产值增长近 14 倍，年均复合增长率达到 19.2%，远高于全球 4.5% 的年均复合增长率。但我国高端芯片对外依赖度高，大部分市占率低于 0.5%。

国务院发布的相关数据显示，中国芯片自给率要在 2025 年达到 70%。不过，IC Insights 预测，到 2025 年，中国制造的集成电路制造将仅占国内整体集成电路市场的 19.4%，远低于 70% 的自给率目标。

中国集成电路市场规模和本土制造之间有着非常明显的区别。尽管自 2005 年以来中国一直是最大的集成电路消费大国，但集成电路的制造并未紧随其后大幅增长。

如图 1 所示，2020 年中国的集成电路的产量占国内 1434 亿美元集成电路市场的 15.9%，高于 10 年前即 2010 年的 10.2%。IC Insights 预测，这一份额将从 2020 年开始平均每年增长 0.7 个百分点，到 2025 年增加 3.5 个百分点至 19.4%。

▲ 图 1 中国集成电路市场和集成电路制造趋势，来源：IC Insights

去年，在中国制造的价值 227 亿美元的集成电路中，中国本土公司仅生产了 83 亿美元（占 36.5%），仅占中国 1,434 亿美元集成电路市场的 5.9%。台积电、SK 海力士、三星、英特尔、联电和其它在中国有芯片制造厂的外国公司生产了其余的芯片。

另外，IC Insights 估计，中国公司生产的 83 亿美元集成电路中，约有 23 亿美元来自 IDM，60 亿美元来自中芯国际这样的纯晶圆代工厂。

如果如 IC Insights 的预测，到 2025 年，中国的集成电路制造业规模将增加到 432 亿美元。那时，中国的集成电路制造仍将仅占预测的 2025 年全球集成电路市场总额 5,779 亿美元的 7.5%。

即使部分中国生产商的芯片销售量大幅增加（许多中国芯片生产商都是代工，他们将其芯片出售给将这些产品转售给电子系统生产商），中国生产的芯片到 2025 年仍然仅占全球集成电路市场的 10%。

▲ 2020 年全球集成电路市场&中国集成电路市场规模及占比

目前的预测是，中国集成电路生产将在 2020 年至 2025 年期间实现 13.7% 的高复合年增长率。但考虑到去年中国的集成电路产量仅为 227 亿美元，这种增长是从一个相对较小的基数开始。

值得注意的是，根据中国半导体行业协会的数据，芯片制造业销售额从 2004 年的 180.5 亿元增长到了 2019 年的 2149.1 亿元，增幅达 11.9 倍，年均复合增长率达到 17.96%。

随后，在《国家集成电路产业发展推进纲要》的指导下以及大基金的强力拉动下，中国集成电路制造业正在迎来新一轮的高速增长，2014 年以来制造业的年均复合增长率为 24.72%，高于国内芯片设计和封装行业的增长。

目前，中国存储器公司长江存储和长鑫存储正在建立新的集成电路工厂。但 IC Insights 认为，国外公司的芯片工厂在未来一段时间仍将占中国集成电路生产的很大比例。IC Insights 预测，到 2025 年，中国集成电路产量的 50% 以上仍将来自非本土公司，例如 SK Hynix、三星，台积电和联电。