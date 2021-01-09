华为 nova8 Pro 王者荣耀定制版官宣：鲁班 “8”号 1 月 11 日来相见

去年 12 月 23 日，华为正式发布了 nova 8 系列，包括 nova 8 和 nova 8 Pro 两款，其中 nova 8 Pro 除了提供有普罗旺斯、绮境森林和亮黑色三款配色可供选择外，此前有消息称该机还将推出一款全新的《王者荣耀》定制版机型并晒出了该机的外观渲染图。现在有最新消息，近日华为官微正式确认了该机将于 1 月 11 日正式亮相。

据华为终端官方微博最新发布的信息显示，1 月 11 日，鲁班 “8 号”来相见。而根据此前曝光的消息，官微口中的鲁班 “8 号”正是此前传闻的华为 nova8 Pro《王者荣耀》定制版。该机的后盖印有专属定制的镭雕鲁班七号图案，同时还印有华为与《王者荣耀》的字样，极具辨识度。此外，据爆料称该机还将有鲁班七号定制主题、铃声、通知。

其他方面，根据此前曝光的消息，不出意外的话全新的《王者荣耀》定制版在配置方面将与普通版 nova8 Pro 保持一致，依旧将采用 6.72 英寸的 80° 超曲环幕屏设计，同时支持 120Hz 高刷、300Hz 采样率，支持 10bit 色深 , 10.7 亿色显示。搭载麒麟 985 5G SoC 芯片，前置 3200 万超广角视频镜头 + 1600 万人像镜头，后置 6400 万高清主摄，支持手持超级夜景，支持前后双景录像 2.0。此外，该机支持 66W 华为超级快充。

据悉，全新的《王者荣耀》定制版将于 1 月 11 日正式亮相，考虑到标准版的华为 nova8 Pro 4399 元的售价（8GB+256GB），据此推测全新的《王者荣耀》定制版售价应该也不会相差太多。更多详细信息，我们拭目以待。