用 0.1% 净资产做慈善显 “小气”，马斯克发推寻求慈善建议

北京时间 1 月 9 日消息，译者注：对于世界上的那些亿万富翁来说，做慈善并非简单的做做样子，他们加入的捐赠誓言组织敦促他们至少捐赠一半的财产。盖茨和贝佐斯等亿万富翁们做慈善的脚步一直没有停顿，而作为世界新晋首富，马斯克也在思考如何进行慈善事业，或许可以改变自己之前只捐赠 0.001% 净资产的 “吝啬”形象。

埃隆 · 马斯克不仅变身世界上最富有的人，他还声称自己拥有有史以来最大的净资产。截至周五，他的净资产为 2080 亿美元，而他如何利用这些巨额财富也受到人们的密切关注。

从这位特斯拉公司联合创始人最喜欢的社交媒介——推特上发布的信息来看，慈善是他心中所想的事情。在得知自己成为最富有的人之后，起初他只是耸了耸肩，接下来他的第一反应之一就是征求如何把钱捐出去的建议。

图 1：马斯克一夜之间变身世界首富。

马斯克：慈善事业的新手

与刚刚被自己超越的彭博亿万富翁指数上那些排名世界前 500 的富豪相比，现年 49 岁的马斯克在慈善事业上可谓是一个 “新手”。

长期排名世界第一的比尔 · 盖茨和他的朋友沃伦 · 巴菲特各自捐出了数百亿美元的现金和股票。他们是 “捐赠誓言”组织的联合创始人，该组织敦促超级富豪至少捐出一半财产。

就连杰夫 · 贝佐斯一直都被批评在做慈善方面行动迟缓，现在他也加快了做慈善的步伐。去年，他承诺为解决气候变化的相关问题捐赠 100 亿美元，并在 11 月向 16 个环保组织捐赠了 7.91 亿美元。

尽管马斯克也签署了《捐赠誓言》，但他在公开场合的慈善行为相对较少。据 Quartz 网站分析，马斯克向马斯克基金会捐赠了 2.57 亿美元，相当于他目前净资产的 0.1%。2016 年至 2018 年，马斯克基金会向约 200 家非营利组织捐赠了 6500 万美元。

图 2：盖茨一直都是慈善事业的最大支持者之一。

如果盖茨没有捐那么多钱，或者贝佐斯没有离婚，那么他们的财富会多得多，有可能会超过马斯克。

然而，马斯克表示，他积累财富的原因就是要把钱捐出去，或者至少把钱用在他热爱的项目上，那就是太空探索。他上个月告诉德国出版商阿克塞尔 · 施普林格：“在火星上建造一座城市需要大量的资源，我希望能尽可能多地做出贡献。”

城市研究所非营利与慈善中心的高级研究员本杰明 · 索斯基斯说：“马斯克的财富所具有的潜力怎么说都不为过。我们面对的是一个难以想象的财富规模。马斯克财富的激增意味着，他需要大幅加快捐款的步伐，才能有机会兑现捐出一半以上财产的承诺。他做慈善需要比现在更有主动性。”

马斯克要如何做慈善

慈善专家对此的疑问是，马斯克将如何做到这一点。那些世界富豪做慈善时采取了各种各样的方式，盖茨既是一个全职慈善家，也是公共卫生等领域的公众人物。推特的联合创始人杰克 · 多尔西将每笔捐款都发布到一个公开的电子表格中，使他的捐赠变得透明。

2017 年，贝佐斯也发了一条类似的推文，征求粉丝们的意见。贝佐斯的前妻麦肯齐 · 斯科特则开创了另一种亿万富翁捐款的模式，她与数百家非营利组织和教育机构接洽，不附带任何条件地提供大额支票。她在 2020 年的捐赠总额接近 60 亿美元。

图 3：贝佐斯也曾为做慈善发推征求粉丝意见。

俄亥俄州立大学研究非营利组织的教授布莱恩 · 米滕多夫建议马斯克效仿斯科特，并且抑制自己创新的本能。他表示 :“许多富有的慈善家会陷入一种困境，他们渴望凭自己的力量重塑慈善事业，而不是依赖那些已经拥有专业知识和经验，但只是需要资金来扩大影响力的人。”