微软修复 Win10 20H2 LSASS.exe 自动重启故障

IT之家1月9日消息 微软于 2020 年 10 月发布了 20H2 正式版系统更新，带来了诸多新功能：开始菜单更美观，且 Edge 浏览器支持 Alt+TAB 网页切换。但是该版本发布后仍存在一些 Bug。据外媒 wccftech 消息，微软今日宣布解决了其中的一项重要故障。

微软对于该故障的解释：

当用户通过任何账户窗口进行交互时，可能会收到 LSASS.exe 程序的错误提示，表示 “您的电脑将在一分钟内自动重启。” 这项故障会在用户访问 MMC 管理单元设置用户账号时出现，用户尝试对内置账号比如 Administrator、Guest 进行重命名操作时，偶尔会遇到这个错误。用户还可能在访问应用程序日志 ID 1015 时，遇到这个故障。 这项故障是由于使用相同的安全标识符（SID）以及相对标识符（RID）创建内置用户账号所致，这两个 ID 在系统内必需为唯一值。

IT之家了解到，为了避免这项故障的发生，微软此前曾暂停系统更新的发放。目前该错误已经标记为已解决，系统更新的安全保护已解除。这项修复将通过 Windows Server Update Services 以及系统更新等方式进行发布，最新版本的系统安装 iso 文件也会包含这项功能修复。