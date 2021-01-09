《英雄联盟》新英雄破败之王公布：11.2 版本上线

IT之家1月9日消息 根据《英雄联盟》官方的消息，破败之王佛耶戈现已公布，将于11.2 版本上线。

官方表示，破败之王佛耶戈将世界陷入了败坏的诅咒之中，这是一位驱使黑雾、生杀予夺的君王。

技能介绍： 被动技能：君命已决



佛耶戈在参与击杀一名敌方英雄后，可以暂时附身在该英雄身上，并获得相当于其一部分最大生命值的治疗效果。附身期间，佛耶戈的装备、普通攻击和技能（除终极技能之外）都会变为该敌方英雄所拥有的。同时，佛耶戈还会获得终极技能痛贯天灵的一次免费施放机会。此外，附身期间的佛耶戈在向敌方英雄移动时还会获得额外的移动速度。



Q：破败王剑



被动：佛耶戈的普通攻击会根据目标的当前生命值造成百分比额外伤害。在他对近期被他技能命中过的敌人进行攻击时，该次攻击会进行两次打击。第二次打击会从目标处汲取生命值而非造成额外伤害，但依然可以施加攻击特效并且能够暴击。这个被动效果在佛耶戈附身期间仍然有效。



主动：佛耶戈向前刺出长剑，对命中的所有敌人造成伤害。



W：千载幽咽



佛耶戈进行蓄力，然后向前突进，同时放出一团黑雾，对命中的第一个敌人造成伤害和晕眩效果。晕眩时长和黑雾的距离会随蓄力时间增加，但伤害与突进距离不会。



E：茫茫焦土



佛耶戈在墙体周围散播一道黑雾。在黑雾中，佛耶戈会进入伪装状态，并提高攻击速度和移动速度。



R：痛贯天灵



佛耶戈从当前躯体中解除附身状态，向前传送，并对着陆范围内生命值百分比最低的敌方英雄进行攻击，并基于对方的已损失生命值造成额外伤害。着陆范围内的其他敌人会被击退。

IT之家了解到，随着佛耶戈的上线，英雄联盟将推出破败系列的新皮肤，包括破败军团 希瓦娜、破败军团 德莱文和破败军团 卡尔玛。