1299 元起，华为畅享 20 SE 开启预售：5000mAh 大电池 + 22.5W 快充

在去年 12 月举办的 nova8 系列新品发布会上，华为除了推出 nova8、nova8 Pro 两款高端新机外，还带来一款千元新机——华为畅享 20 SE，主打 22.5W 的华为超级快充与 5000mAh 大电池，合力缓解电量焦虑。现在有最新消息，近日华为官方发布最新预告，该机现已在各大电商平台开启预售，售价 1299 元起。

外观方面，华为畅享 20 SE 延续了该系列潮美设计风格，采用的是一块 6.67 英寸居中挖空 LCD 屏幕，分辨率 2400x1080，像素密度达到 394PPI，屏占比高达 90.3%，提供有晨曦金、绮境森林、幻夜黑三种配色，采用的是侧边指纹识别。总体而言，该机虽然是一款千元机，但其颜值依旧在线。

配置方面，华为畅享 20 SE 在千元档中同样有着不俗的表现，搭载麒麟 710A 八核芯片，配备 LPDDR4X 内存，后置 1300 万像素主摄 + 800 万像素超广角 + 200 万像素微距镜头组成的 AI 三摄影像系统。内置 5000mAh 大电池，支持 22.5W 华为超级快充，搭配华为 AI 节电技术，官方号称充电 10 分钟可连续播追剧 2 个小时。此外，该机将运行基于 Android 10 的 EMUI 10.1 操作系统。

据悉，全新的华为畅享 20 SE 现已正式开启预售，并将于 1 月 15 日正式开售，其中 4GB+128GB 版售价 1299 元，8GB+128GB 版售价 1499 元，感兴趣的朋友可以关注一下。



