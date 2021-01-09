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中国电信：不换机不换号，一张 SIM 卡可拥有 “量子密话”

2021/1/9 15:58:15 来源：C114中国通信网 作者：- 责编：孤城
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据来自中国电信安徽公司的信息显示，用户如需办理量子安全通话业务，可携带身份证前往当地营业厅，更换定制的量子安全通话 SIM 卡，下载天翼量子安全通话 App，全程只换卡不换号，也不需更换手机。

从具体使用上来看，使用者将量子安全通话 SIM 卡插入安卓手机，通过量子安全通话软件应用选择安全通话模式，点击后，手机屏幕呼叫页面上方显示 “量子密钥协商中”，对方接听后，转而显示 “量子电话保护中”，整个通话体验与常规通话相同。在每次通话时，用户可自由选择普通通话或是量子安全通话。

需要指出的是，“量子密话”需要主被叫方手机都需要支持这个功能。因为，用户每次发起 “量子密话”时，通话会随机抽取芯片内的一个量子密钥与后台建立连接、校验身份信息，认证通过后，再另外实时生成一个新密钥作为会话密钥，认证密钥与会话密钥分离，用后废弃。这样一来，就可以实现从主叫方手机到被叫方手机间的端到端的加密，通话的语音信息即使被其他人获取到也无法获得真实内容。

据悉，包括紫光国微等尝试已开始批量供货 “量子密话”产品需要使用的定制 SIM 卡。中国电信集团副总经理刘桂清曾表示，在未来五年里，中国电信将聚焦 “量子铸盾行动”，为 10 个城市的公共安全提供量子安全云，为 100 个城市提供量子安全组网方案，为 10000 个政企客户提供量子安全加密解决方案，为 1000 万移动终端用户提供量子安全通话服务。

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关键词：中国电信量子

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