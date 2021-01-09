支付宝、高德地图、夸克等 App 上线新功能，帮助用户寻找新冠疫苗接种点

IT之家1月9日消息 国家卫生健康委宣传司此前与腾讯健康联合发布了 “新冠疫苗接种点地图”。用户可通过 “新冠疫苗接种点地图”小程序查询新冠疫苗接种点一览，并导航至距离最近的接种点。

腾讯健康表示，除微信外，腾讯还将面向所有符合资质的公众号、小程序、App 开放 “新冠疫苗接种点地图”接入。

接网友投递，阿里健康旗下的支付宝医疗健康服务新冠疫苗专区、医鹿、夸克、高德地图等目前也已上线 “新冠疫苗接种点地图”，提供新冠疫苗接种点查询、导航等服务，服务覆盖国内 29 城 630 多个接种点。

以高德地图 App 为例，用户可直接搜索“疫苗”“新冠疫苗”“新冠疫苗接种点”等关键词即可进入 “新冠疫苗接种点地图”，并使用相关服务。相对微信小程序等来说可稍微节省一点操作时间。

IT之家了解到，对于支付宝和夸克等 App 的服务来说，依然需要找到对应的专区，操作相对直接搜索略加繁琐。

对于微信来说，用户可通过打开 - 我的 - 支付，然后找到 “医疗健康”，或者直接在微信顶部搜索 “腾讯健康”小程序，进入 “腾讯健康”小程序，然后下拉找到“疫苗 - 新冠肺炎疫苗专区”即可进入“新冠疫苗接种点地图”服务，之后再按照官方提示进行咨询或查询即可。

不过有一点需要注意，微信小程序最终打开的地图依然需要打开腾讯地图进行导航。