不用等 3 年，特斯拉 2.5 万美元以内的电动车型有望提前面世

1 月 9 日消息，来自其上海电动汽车超级工厂公布的最新文件显示，特斯拉公司最近宣布的售价 2.5 万美元（算上税费可以当做 20 万元以内）电动汽车的面世时间，可能会比我们想象的更早，最早有望在 2022 年到来。

特斯拉售价 2.5 万美元电动汽车

特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)在去年 9 月份的公司 “电池日”发布会上曾表示，特斯拉计划制造出一款 “引人注目”的、价格在 2.5 万美元的全电动汽车产品。

他当时特别强调地指出，能够生产出这样售价的全电动汽车，完全地是通过特斯拉的电池及电池制造技术的全新改进来实现的。他还说，售价 2.5 万美元的全新电动汽车将在大约 3 年内上市，特斯拉已经在增加新技术电池的生产。

关于这款全新电动汽车，除了这样的售价外，特斯拉没有透露其他规格信息。不过，马斯克先前曾暗示，这款全新纯电动汽车续航里程将超过 320 公里。

更便宜的特斯拉电动车可能会更早到来

实际上，特斯拉先前曾宣布计划推出一款全新电动汽车，其设计和生产均在其上海电动汽车超级工厂。而这款全新的售价在 2.5 万美元电动汽车，应该与这一计划相联系。

据其上海电动汽车超级工厂提交给政府的最新文件称，特斯拉 2022 年计划在其上海工厂生产第三款车型产品，它将更便宜。

根据网上曝光的特斯拉上海工厂建设项目文件，特斯拉的新款电动汽车产品将直接在其上海工厂生产，销售价格将低于其 Model 3，批量生产和交付时间可能最早在 2022 年。这比马斯克先前宣布的该产品推出时间要早一点。

据媒体报道，这款全新电动汽车的研发工作已经开始。

去年夏天，特斯拉已开始为其在中国制造的一款小型电动汽车提交设计意见书，并在不久后开始为该项目招聘人员。

如果这一消息是真的，特斯拉将是电动汽车行业的游戏改变者。媒体报道称，特斯拉能够在 2022 年生产出一款售价在 2.5 万美元电动汽车，这将对汽车行业产生极大的冲击性影响。