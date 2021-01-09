测试显示骁龙 865 超频可媲美骁龙 888，但并不推荐超频

（原标题：小米 10 性能完胜小米 11，怎么做到的？）

临近 2020 年末，高通正式发布了最新旗舰处理器骁龙 888，小米 11 系列则成为了全球首款搭载骁龙 888 的机型。

按照高通的说法，骁龙 888 首次采用 ARM 的 Cortex-X1 超大核，虽然频率与骁龙 865 相同，但 CPU 综合性能提升 25%。GPU 方面，Adreno 660 相较于上代提升 35%。

在小米 11 发布会上，雷军展示了骁龙 888 在安兔兔的跑分，综合成绩为 745942，超越了麒麟 9000，成为了目前安卓阵营最强的处理器。

然而事实并非如此，B 站 UP 主 Geekerwan 对小米 11 做了详细的性能测试，最终结论是小米 11 的确是一款好手机，但骁龙 888 的性能表现令人失望，某些测试环节反倒是骁龙 865 更强。骁龙 888 跑骁龙 865 相同的性能功耗会更高，骁龙 865 超频到骁龙 888 类似的性能反而功耗更低。

为此，酷安软件开发者推出了一款名为 KonaBess 的骁龙 865 GPU 超频工具，该软件一经推出，便在酷安评论区炸开了锅。

骁龙 865 超频表现远超骁龙 888？

有一网友将自己的小米 10 使用 KonaBess 进行了超频，并在安兔兔跑分，其结果令人目瞪口呆，综合成绩为 1519512 分。要知道骁龙 888 安兔兔跑分也才 70 多万，而超频后的骁龙 865 却跑到了将近 152 万。

事实上，超频后的骁龙 865 并没有这么高的分数，那么这到底是怎么一回事呢？其实，这位网友可能是通过 GGuardain 变速器，将 GPU 调慢之后，触发了安兔兔 BUG，从而导致超频后的骁龙 865 跑分成绩异常的高。

正常情况下，超频后的骁龙 865 确实可以媲美骁龙 888。我们可以看到，超频后的 iQOO 5 在安兔兔综合跑分来到了 716071，该成绩已经达到了骁龙 888 的水平。这样看来，极客湾 Geekerwan 说的并没有错，骁龙 865 确实可以通过超频的方式，将性能提升至骁龙 888 相同的水准。也就是说，骁龙 888 相当于超频版的骁龙 865。

结合极客湾 Geekerwan 的测试来看，小米 11 在玩《原神》这款游戏时，不管是关闭游戏加速器还是开启系统游戏加速的高质量模式，画面都只有 640P。可是，在 640P 分辨率下，骁龙 888 依旧跑不过 720P 分辨下的骁龙 865。

造成这一问题的原因在于骁龙 888 的 Cortex-X1 超大核，它的频率经常维持在 0.8GHz，从而导致游戏性能不佳。而骁龙 865 在玩《原神》时，CPU 大核频率基本维持在 2.84GHz。

不仅如此，哪怕是进一步增强了散热的小米 11，也压不住骁龙 888，较高的能耗使得机身表面温度达到了 48℃。

就目前来看，骁龙 888 的游戏表现和性能释放都不如骁龙 865，而超频后的骁龙 865 同样可以获得与骁龙 888 相同的性能。那以后是不是可以一直把超频后的骁龙 865 当作骁龙 888 手机来使用呢？理论上确实可以，但并不推荐，因为超频对手机的影响还是挺大的。

手机超频的危害

先说结论，加压超频会导致功耗的提升和发热，如果强制对手机处理器进行超频，例如刷入一些超频内核，可能会让设备变得运行卡顿。这是因为手机 CPU 不稳定，导致出错率变高，芯片的算力基本都用在纠错上了，所以你会觉得手机不流畅。

从技术的角度来看，手机芯片的 CPU 频率达到 3.0GHz 差不多已经是极限了，如果继续往上增加，芯片的能耗比和发热则会翻倍，最终结果 CPU 可能会受损，甚至是无法正常工作。

通常情况下，手机芯片对功耗会有严格限制，一般笔记本电脑的 CPU 功耗为 65W，但手机的功耗都会控制在 10W 以下。这也是为何厂商们都在追求最先进的制程工艺，因为好的工艺可以进一步降低电压，芯片的功耗也会更低。

虽然超频后的骁龙 865 的性能与骁龙 888 差不多，但是长时间维持这种状态，会让手机的芯片一直处于高负荷模式，尽管现在的芯片都会进行防老化处理，但是也无法保证手机可以一直正常使用。万一芯片因为超频过热罢工了，自己的手机又过了保修期，就需要支付一定的维修费用。需要注意的是，更换旗舰芯片的价格往往都不便宜，有些维修还需要额外支付手工费。

此外，即使你的手机还在保修期，免费拿去维修至少也需要两三天，甚至更长，在此期间，如果你没有备用机的话，那就很难受了。所以，偶尔超频玩个游戏还可以，日常使用最好还是关掉，不然后果不堪设想。

总结

总的来说，不是所有的手机芯片超频后，都能像骁龙 865 那样性能提升那么明显。就拿中端和高端芯片来说吧，两者之间不管是在工艺、核心规模、架构、频率等方面都有着不小的差距，这些差距并不是超频就能解决的。哪怕是同级别的芯片，骁龙 855 超频至骁龙 855 Plus，已经是极限了，更别说性能超越骁龙 865 了。如果真有这么轻松，那高通岂不是要倒闭了。

骁龙 865 超频本质上是为了嘲讽骁龙 888 不给力，实际表现未达到预期。造成这一问题的原因可能是制程工艺拖了后腿。当然，也不排除高通采用 Cortex-X1 超大核，以及能耗压不住等因素。

不过有一说一，对于数码爱好者来说，超频可以说是一大乐趣，不需要花费一分钱，便可以提升手机的性能，这样来看，超频还是有好处的，其存在的意义更多的是供大家娱乐了工具。对小白用户而言，手机超频就像解开了数学难题一样，同样可以获得满足感和成就感。不可否认的是，超频确实为我们带来了很多快乐。