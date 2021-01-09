健康码研发起于杭州民警，48 小时从零到有，40 天走向全国

IT之家 1 月 9 日消息 据新京报消息，目前全国通用的 “健康码”开发工作实际上出自一位普通民警——钟毅。

据报道，钟毅是杭州市公安局的一名民警，他在 2020 年 2 月接到紧急召集令，被要求研发 “杭州健康码”。在之后的 48 个小时里，“健康码”实现了从零到有，并在 2 月 11 日上线。上线首日申请量突破 130 万，40 天后 “健康码”从杭州走向全国。

钟毅表示，当初没有样本可以参照，全凭自己摸索，在 “一人一码”等条件下完成开发，之后经过 40 天内 29 轮次技术调整、14 个版本的规则完善、63 项功能应用的迭代终于成熟，准确率达到了 99.9%。这是他最深刻的记忆。

当然，这套系统是我国千千万万的行业尖端人士和工程师共同打造而成，所有为抗疫做出贡献的人都值得受到尊敬。

IT之家曾报道，据国家市场监督管理局网站的消息，市场监管总局（标准委）在 2020 年 4 月 29 日印发公告，发布《个人健康信息码》系列国家标准，该系列标准采用了国家标准快速程序，从立项到发布仅用了 14 天时间。

在健康码标准制定工作中，阿里巴巴表示其也全程参与，主要通过支付宝、阿里云参与负责全国一体化政务平台以及全国统一疫情防控健康码系统的搭建和支持。