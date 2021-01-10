Chrome 反人类设计迟迟不改，一招瞬间解决硬伤

如果你是 Chrome 的老用户，可能会对 Chrome 的一个标签页硬伤诟病已久——Chrome 在开启多个标签页后，这些标签会相互挤压，到最后完全看不清网页标题，甚至连精确点击都很困难。

Chrome 的硬伤——标签页开多了就看不清

相较之下，Firefox 火狐的设计就合理得多，即使开启了多个标签页，每个标签仍会保持足够的宽度，确保能够看清标题，而多个标签之间通过点击可以左右切换。

相较之下，Firefox 的标签页就不会缩得那么小

对于笔者这样经常需要开启多个网页查资料的情况，这个硬伤简直是难以忍受。但 Chrome 已经成为了事实上的网页兼容标准，很多时候我们不得不用 Chrome。Chrome 这个硬伤到底要怎么解决？以往最常见的方法，就是安装如 Tab Menu 这样的扩展程序。不过实际上，Chrome 自身就有一个隐藏的解决办法，一起来看看吧。

首先，我们需要给 Chrome 建立一个快捷方式。如果你安装 Chrome 的时候是使用默认配置，桌面上就会存在 Chrome 快捷方式的图标。如果没有，找到 Chrome 的安装目录，用右键新建一个即可。

接着，用右键点击这个 Chrome 的快捷方式，进入到 “属性”菜单。切换到 “快捷方式”的标签，在 “目标”一栏中，加入 “ --enable-features=TabSearch”。注意，前面有一个空格，别漏掉了。

在 Chrome 的快捷方式加入 “ --enable-features=TabSearch”

随后点击 “确定”保存这个快捷方式的设置。最后，双击这个 Chrome 的快捷方式，就会看到 Chrome 的标签页旁边，多了一个下拉三角按钮！

标签页一栏会出现一个下拉三角

这个下拉三角按钮的作用，在于可以罗列出所有 Chrome 当前开启的标签，同时还带有搜索功能！如此一来，无论你开启多少个 Chrome 的标签页，就算标签本身已经被挤压得看不清标题，但通过这个下拉三角按钮，也可以清晰地看到已开启标签的列表，还能够搜索特定标签页，Chrome 的标签页硬伤也就迎刃而解了！

可以查看当前开启的标签的列表

带有搜索功能

实际上，这个功能在 Chrome OS 中是默认开启的，但不知道为何 Google 并没有让它在 Chrome 浏览器中成为标配。如果你也经常使用 Chrome 开启大量网页，不妨试试这个招数吧！