苹果牛头 AirPods Pro、特斯拉 S3XY 红短裤 ... 科技大厂们的「新春特别款」

近期，苹果推出了「牛年限量款」AirPods Pro，据苹果介绍，这是特殊为中国用户准备的，而且限量 25400 副，其中 Apple Store 零售店 11480 副，Apple Store 在线商店 13920 副，每位顾客限购两副。

在功能和售价上，牛年限量款与普通款并没有什么不同，只是充电仓和包装盒上印有「牛上加牛」的表情符号。当然了，这也不是苹果第一次推出新春产品，在 2016 年猴年到来之际，苹果还推出过猴年纪念款 Apple Watch，也只是表带换成了红色而已。要说苹果这两次「新春定制」的诚意如何呢，其实我个人觉得也没多么走心，因为像电子数码这种全球通用的产品，确实很难做出差异化的定制款。

有意思的是，除了苹果之外，特斯拉在线商城也上新了一款火辣的红色短裤，被命名为 Tesla「空投」裤，前侧印有标志性的 Tesla「T」标，后侧印有「S3XY」字样。商品描述一栏写着：「冬天来了，短裤到了。奔跑如风，欢愉自在，笑闻每日收盘钟声。」，关于这段话，我的理解是，在特斯拉股价屡创新高、马一龙登顶全球首富，还恰逢中国新春之际，穿上这条火辣的红色短裤，定能开启你的轻松时光！

说回正题，尽管消费数码产品很难做出差异化的定制款，但总有一些厂商是有心的，例如做存储设备的金士顿，早年间习惯用 U 盘的朋友一定听过金士顿的生肖系列 U 盘。

从 2008 年开始，金士顿每年都会发售一款生肖定制版 U 盘，外观设计方面会结合当年对应的生肖样式，从 2008 年到 2020 年，生肖 U 盘不仅从 USB 2.0 时代跨越到了 USB 3.1 时代，还恰好走过了一个轮回，Chiphell 上就有一位朋友把这 12 款全部集齐了，相信在他心中一定有着特别的纪念意义。

农历新年作为一年中最重要的节日，国产手机厂商自然会借势营销一波，OPPO 算是比较积极的一个，从早年间的 R 系列开始，到如今的 Reno 系列，基本上每年都会结合当时的热门机型，推出一款新年特别版手机。

OPPO 的新年特别款在外观上多以大红色为主，点缀着烫金 LOGO，整体看上去非常喜庆，除此之外，早年间的 R 系列还会特别定制新年版的主题 UI。

除了手机之外，一些智能穿戴设备其实更适合做新年定制，今年 OPPO 还推出了 OPPO Watch 故宫新禧版和 OPPO Enco X 故宫福启版。

在笔记本中，联想对于新年款的理解应该是最深刻的，旗下的爆款机型小新 Pro 13 曾经推出过「故宫文创联名款」，发售时间在 2020 年新年前后，它通体采用了大红色金属机身，其上的图形设计灵感来自于故宫博物院藏品，从中提取了海水江崖纹和梅兰竹菊团花的图案。

值得一提的是，小新 Pro 13s 故宫文创款还采用了一体式触控板，既提升了触控体验，也保证了图案的完整性。

农历新年对于中国人来说有着特殊的意义，与之相关的消费产品自然也要诚意满满，在你印象中还有哪些能够打动你的「新年特别款」呢？