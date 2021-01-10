比尔 · 盖茨：气候变化破坏性远超新冠病毒疫情

据外媒报道，微软联合创始人、大慈善家比尔 · 盖茨 (Bill Gates)在最新博客文章中呼吁美国早做准备，因为气候变化带来的破坏性远超当前新冠肺炎疫情。

盖茨写道：“尽管这种流行病很可怕，但气候变化的影响可能会更糟糕。这场全球健康危机震惊了整个世界，它造成了大量人员死亡，使人们不敢离开家，并导致了数十年未曾见过的经济困难，其影响正波及全世界。很明显，我说的就是新冠肺炎疫情。但再过几十年，同样的描述将适用于另一场全球危机，即气候变化。”

盖茨说，要防止地球变暖带来的死亡、损害以及破坏，需要更多创新。这一点比以往任何时候都更加明显，因为尽管疫情已使旅游和经济活动几乎陷于停滞，但温室气体排放仍未减少到足以避免最坏后果的程度。

盖茨写道 :“值得注意的不是由于疫情而减少的排放量有多少，而是会减少到什么程度。今年排放量相对较小幅度的下降表明了一件事：我们不能仅仅通过减少飞行和驾驶就能达到零排放。这并不是说减少排放二氧化碳的燃料消耗不是一个有价值的目标，只是这还不够。”

应对气候变化的创新必须立即启动。盖茨称：“与新型冠状病毒不同，我认为我们明年就能研制出疫苗，但气候变化却没有办法在两年内找到解决方案。我们需要几十年的时间来开发和部署所有清洁能源发明。”

盖茨在 2020 年 12 月发表的另一篇博客文章中说，要实现上述目标，美国需要有相当于美国国家卫生研究院 (NIH)的能源创新机构。而且，建立国家能源创新研究所是 “美国在解决气候变化的创新方面引领世界的最重要事情”。

根据盖茨的说法，这是因为目前在这个领域 “没有一个负责评估和帮助优秀创意的中心办公室”。例如，清洁燃料的研究是由能源部、交通部、国防部甚至 NASA 的办公室共同管理的。同样，储能研究的责任也分散在能源部下属的至少四个办公室。

盖茨说，美国政府还需要在科学和创新方面投入更多资金，而且他并不是唯一一个提出这样建议的人。去年 9 月份，谷歌前首席执行官、亿万富翁埃里克 · 施密特（Eric Schmidt）就曾撰文称，美国政府需要在科学研究上投入更多资金，以防止另一场毁灭性的大流行病爆发。

施密特表示：“让我们想象一下未来爆发的流行病，某个美国的全球竞争对手不仅找到了解决方案，而且还把它藏起来，这绝对是个大问题。美国的科研资金正处于低谷。事实上，这是自 1957 年以来的最低水平，仅占 GDP 的 0.7%。在这样的背景下，美国的科研资金从未这么低过，甚至低于人造卫星发射之前。”

实际上，总部位于华盛顿的美国科学促进会的一项分析证实，在 2020 财年，美国联邦研发支出占 GDP 的比例的确仅为 0.7%，自上世纪 70 年代以来始终呈下降趋势。

盖茨表示，NIH 应该成为拟议中的美国国家能源研究院创新的榜样，因为该机构已经取得了巨大的成功。他说 :“NIH 是世界上生物医学研究最大的单一资助者，它的影响简直令人震惊。NIH 支持的科学家绘制了人类基因组图谱，为数十种遗传疾病进行了测试或治疗。在过去的 50 年里，他们帮助减少了三分之二的心脏病死亡。自 1980 年以来，NIH 支持的研究已经为发现 150 多种新药、疫苗和现有药物的新用途做出了贡献。”

盖茨特别建议，美国国家能源创新研究院应由专注于某些特定重点领域的研究所组成，每个小组将努力将研究实验室的想法并将其推向市场。盖茨说，这些机构应该分布在美国各地。他说：“我相信，如果我们明智地部署现在拥有的清洁能源工具，并在实体经济的各个方面都取得重大突破，我们可以避免气候灾难，而建立美国国家能源创新研究院将让我们走上正确的道路。”