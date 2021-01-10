今年的 12306 大有不同，有关春节回家的新功能

随着新年元旦钟声敲响，一年一度的春运大迁徙又开始了。和往年不同，今年的春运是国内疫情得到有效控制后第一次大考，铁路部门也为此下了一番苦功。特别是 12306 上增加了很多不一样的服务，接下来就请看小编的介绍吧。

1. 售票时间提前了

作为全球唯一一个晚上还 “下班”的网站，12306 的售票服务时间，一直是大家吐槽的焦点。好消息是，从今年开始 12306 的线上售票时间由每天的 6:00-23:30 提前至 5:00-23:30。尽管依旧没有全时段开放，但这提前的一小时在春运这个特殊时段里，应该能帮助不少小伙伴。

12306“上班”时间提前啦

2. 手机同步车站大屏

车站大屏对于每一个乘坐火车的人来说，都有着特别的意义。具体来说它有如下几项功能：在哪候车？什么时间检票？你的车晚点没有？以及…… 还有没有必要再往车站赶。在新版 12306 中，手机也能同步查看车站大屏了。整个界面分为 “出发”、“到达”两大项，分别对应于 “进站信息（候车室 / 检票口 / 晚点时间 / 当前状态）”和 “出站信息（出站口 / 晚点时间 / 当前状态）”。相比传统车站大屏，“手机大屏”除了更加方便以外，还支持手工搜索车次及车次关注，被关注的车次将自动固定在 “大屏”的顶部，以方便快速浏览。

手机也能同步车站大屏了

可以把自己关注的车次 “固定”到大屏首页

3. 查查自己的火车长啥样

想不想知道你要乘坐的火车什么模样？新版 12306 就提供了这样一项功能。点开 “车站大屏”，挑选一个车次，然后点击列表前方的车次号。这时，系统就会自动弹出一个有关该车次的行程单。其中最下方的车型示意图尤为显眼，除了标识了该车次所用的车型外，还特别标注了车内是否包含 WI-FI，最高时速、定员人数、集联车厢数等信息。特别是餐车位置，对于长途旅行的人来说，就很方便了。

终于能看自己坐的火车啥模样了

4. 60 岁以上老人优先安排下铺

以往卧铺票都是随机发放，这就导致了很多上了年纪的人，无法成功买到下铺票（也有一种说法是窗口才会优先发布下铺票）。此次春运期间，12306 增加了一项人性化功能，当检测到乘车人超过 60 岁后，在有余票的情况下，将优先安排下铺票。这一点对于很多老年乘客来说，真的不要太友好！

系统将为 60 岁以上老人优先分配下铺票

5. 静音车厢

以往乘坐火车，总是被各种大声打电话或是全程手机放歌的人打扰，一路下来疲惫不堪。从今年开始，部分高铁线路开始试行 “静音车厢”。所谓静音车厢，就是乘坐这节车厢时不得使用手机外放，电话也要调至静音或震动状态。如果需要接打电话或是与同行乘客交谈，就要离开 “静音车厢”。不得不说这对于很多有 “乘车疲惫症”的人来说，真的是良方一件。目前 “静音车厢”仅在京沪、成渝部分高铁线路上试行，如果你在 12306 上发现所乘坐的车次，标上了 “静”字样，就可以在下单时勾选 “请优先为我分配‘静音车厢’席位”，以便 12306 优先为您分配”静音车厢”。

部分高铁线路上试行的”静音车厢”

6. 各站点车票发售时间不同！这个得查

尽管春运火车票都有一个固定发售期，但具体到每个车站，实际的起售时间也是不同的。在 12306 首页点击 “更多 “→”出行向导 “时，就能看到一个名为”起售时间 “的项目。点击后可以查询当前所在地车站以及周边车站的车票最早发售时间。以便根据所出发的车站，更准确地挑选抢票时间。

各车站起售时间

7. 记次票 / 定期票

以往火车都是长途旅行，但随着近年来卫星城的兴起，以及城际铁路的开行，越来越多的年轻人开始选择火车作为日常通勤工具。But…… 费用是不是感觉不划算呀！2020 年底，12306 推出了记次票 / 定期票功能，在 12306 首页点击 “计次 · 定期票 “，即可进入购票界面。目前这项服务暂时仅限于京沪、成渝两个高铁线路，且要指定具体车次，分别是 20 次 / 90 天（记次票）和 60 次 / 30 天（定期票）两种票别。

中铁计次 / 定期票

不过从小编的实际计算来看，这两种票并没有想像中那样实惠。以京沪高铁为例，二等座 20 计次票的售价是 11240 元，合到每一次就是 562 元。而普通票单独购买，基本也就在 520~560 之间，并不比计次票贵多少。且由于计次票需要指定乘坐车次，这也就意味着当你想从 A 地前往 B 地，再由 B 地返回 A 地时，实际上要购买两套计次卡，并不划算。

不过经过计算，发现这个计次票并不划算

8. 退票规则与线下同步

从今年开始，12306 的退票时间正式与线下窗口同步，之前退票截止时间由开车前的 25 分钟调整至开车之前，现金购票及已领取报销凭证的乘客，也可先在 12306 网站办理退票手续，然后 180 天内到全国任何一个车站领取退款。改签方面，线上支持改签当日 24 时之前的所有车次，而不再像以前一样有局限。同时车站自助售票机也增加了退票功能，可以 24 小时全时段提供退票服务。

线上退票全面同步线下窗口，自助售票机支持 24 小时退票

9. 检票口在哪？试试站内导航

很多小伙伴都有过在车站里迷失的经历，特别是一些大型车站，找个检票口可真难呀！而在新版 12306 中，点击首页→“更多 “→”出行向导 “→”站内导航 “，就能一键进入车站内部地图。除了可以显示候车室、检票口、出站口等信息外，还能根据你当前所处位置一键导航过去，绝对堪称车站服务里的”黑科技 “。

检票口找不到？快试试站内导航

写在最后

从 2010 年首发面世，到如今已经整整十个年头了。十年时光，12306 从最开始的遭人诟病，到现如今的黑科技附体，不得不让人感叹。再有一个多月就是农历春节了，想到回家过年时的情景，是不是已经满满的幸福感了呢！好了，赶快规划一下你的回家旅程吧！2021 年，我们继续冲刺！