鲜为人知的微信隐藏操作：静音放视频、调出手机相机、纯文字朋友圈

微信每天都在用，可你知道微信中到底隐藏着多少秘密吗？就拿最常见的 “长按”来说，或许你已经习惯了长按发语音、长按转文字，但事实上微信中有关 “长按”的小技巧，绝对要比你知道的多得多！一起来看吧。

1. 长按静音放视频

群里面常会发过来很多视频，如果你所处的环境碰巧不方便播放声音怎么办？长按视频，在弹出菜单里选择 “静音播放”。这时你会发现视频虽已播放，却不会发出任何声音，这样就不怕打扰别人了。

静音播放视频

2. 长按搜索相关表情

好友发过来一个表情，不想法子怼回去岂不太 “失礼”！问题来了，怎样才能最快速度找到一个近似的表情呢？在最新版微信中，只要在对方的表情上长按，然后选择 “相关表情”。这时微信就会自动挑选出一些与当前风格类似的表情，怼表情的感觉超级棒吧！

同类表情搜索

3. 长按引用信息

群里面提问，最怕和别人的问题混在一起。想要让每一个问题都能得到精准回复，最好的办法就是长按之前的问题，然后选择 “引用”。这样一来每条回复的结果上，都会自动附上原始问题，再也不怕对方搞混了。

引用消息避免混乱

4. 长按调出手机相机

微信虽然自带相机，但功能很少，拍出的效果也很一般。其实如果我们在聊天窗口中点击 “+”，

长按 “相册”按钮，就能直接调出系统相机。有童鞋问了，为什么是 “相册”而不是 “拍摄”呢？这个嘛…… 就得问微信自己喽。

长按这里可以跳过弱弱的微信自带相机

5. 长按图片搜同款

天天看闺蜜在朋友圈里晒吃的、晒穿的，心里是不是也长草呀！别急，只要在图片上长按，选择 “搜一搜”，一秒就能找到同款，还有一键加购，爽得不得了！

朋友圈种草！不存在的

6. 长按朋友圈单发文字

正常情况下微信朋友圈需要同时上传图片、文字才能发布。然鹅，我就是要发送纯文字咋办？很简单呀，直接长按朋友圈右上角的 “拍摄”按钮，就可以了。

老技巧啦！看图就好

7. 长按定时提醒

收到一则消息，怎样将它转成待办呢？很简单，直接在消息上长按，选择 “提醒”功能，然后再设置一个提醒时间就可以了。到达时间后，微信会自动弹出提醒。做个备忘录，还真是不要太方便！

消息过后提醒

8. 长按翻译图片

拿到一篇英文稿件，很多人最先想到的就是翻译 APP。但如果稿件的页数太多，或者直接就是图片格式，那么翻译软件也许并不是最好的选择。试着在图片上长按吧，选择 “翻译图片中的文字”，结果马上就出来了。

一秒翻译图片英文

9. 长按语音转文字

这个技巧类似于视频静音播放，同样适合于不方便收听语音的场景。直接在语音条上长按，选择 “转文字”，稍后微信会自动将语音信息翻译成文字显示在下方。特别是在一些会议场合上，这项小技巧尤为实用。

一个每天都要用很多次的功能

10. 长按 @好友

如何在群聊中单独提醒某位好友呢？答案就是 @TA 一下。在微信中除了可以直接输入 “@”符号外，还有一个更快捷的方法，那就是直接在群聊页面中长按要 @的好友。稍后微信会自动填写该好友的 @前缀，再输入你的信息就可以了。

快速 @TA 一下

11. 长按消息置顶

如果某位好友或群聊的信息比较重要，置顶将是一个比较好的选择。方法很简单，长按会话面板，选择 “置顶该聊天”，会话就被自动固定到页面顶端了，再也不会被其他聊天刷下去。

重要会话快速置顶

12. 长按头像设置朋友圈权限

如果某位好友经常在朋友圈里发广告，又不想删除 TA 时，最好的办法就是限制对方的好友权限。传统设置很麻烦，其实这里有一个比较简单的做法，那就是长按朋友圈中的好友头像，然后选择 “设置权限”即可。

长按修改朋友圈权限

13. 长按文字搜一搜

如果对朋友圈或公众号里的内容感兴趣，只要长按再选择 “搜一搜”，微信就会自动对所选内容进行搜索。如果搜索词是商品的话，还支持一键购买！也算是黑科技一件吧！

感兴趣的内容搜一搜，还支持一键购买呢！

14. 长按图片关注公众号

如果想要关注图片里的公众号，不用再麻烦地保存图片。只要打开图片长按，微信就会自动识别出图片里的二维码，点击一键关注就可以了。

写在最后

好了，这就是本期要和大家分享的几则微信长按小技巧。怎么样？你都学会了吗？喜欢的话就请给小编点个赞吧！