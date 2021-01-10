SpaceX“星链”卫星互联网服务登陆英国：每月 89 英镑

1 月 10 日上午消息，据报道，在获得英国电信监管机构 “英国通信办公室”（Ofcom）的批准之后，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 的 Starlink 卫星互联网服务已开始进军英国市场。

英国通信办公室的一位发言人证实，SpaceX 的低地球轨道（LEO）卫星宽带服务 Starlink 于去年年底获得了在英国安装用户终端的牌照。报道称，这为 Starlink 进军英国宽带市场，在农村地区安装数千个卫星天线奠定了基础。

此外，SpaceX 还成立了一家名为 “Starlink Internet Services”（星链互联网服务）的英国实体，并启动了其农村宽带服务的有限试验。数周前，SpaceX 开始向英国选定的试用申请者发出测试邀请。近日，英国德文郡（Devon）乡下的一位用户分享了他刚刚收到的打包好的 Starlink 设备的照片。

根据 SpaceX 发出的电子邮件邀请，Starlink 在英国每月的费用为 89 英镑，设备套装费用为 439 英镑。相比之下，Starlink 在美国的定价为每月 99 美元，同时用户需要支付 499 美元购买相关设备，包含终端接收设备、三脚架和 Wifi 路由器。

去年 10 月底，SpaceX 在美国率先推出了 Starlink 测试服务。据测试用户反馈，Starlink 的试用速度已突破 160 Mbps，超过美国 95% 的宽带连接。大多数测试用户的网速，都在 SpaceX 给定的网速范围内，即 50 Mbps 至 150 Mbps 之间。

Starlink 是 SpaceX 的一个卫星互联网项目。从 2019 年至 2024 年，SpaceX 计划利用 5 年时间将组网所需的数千颗卫星送入近地轨道，组成 “星链”（Starlink）网络，以提供互联网服务。

在英国市场，SpaceX 要面临另一家由英国政府支持的卫星互联网公司 OneWeb 的竞争。OneWeb 是一家卫星互联网公司，总部位于伦敦，但大量业务位于美国。

去年 3 月，OneWeb 申请破产。7 月，英国政府和印度电信大亨苏尼尔 · 米塔尔（Sunil Mittal）赢得了对 OneWeb 的拍卖，使英国距离重新启动退欧后的太空雄心又近了一步。