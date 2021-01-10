中国铁路 12306 ：进京河北上车旅客需提供 72 小时内核酸阴性检测证明

IT之家1月10日消息 据微博 @北京青年报消息，铁路 12306 官方表示，即日起在进京列车停靠的河北省各站点，进京旅客进站时须提供 72 小时以内核酸检测阴性检测证明。1 月 9 日零时起，旅客办理 1 月 8 日 24 时前已购河北省内各站前往北京地区各站的有效车票退票时，均不收取退票手续费。

铁路部门介绍，自 1 月 9 日零时起，京沪、京沪高铁、京九、京广、京广高铁、京原线河北省内各站暂停发售前往北京地区各站车票。石家庄、邢台地区各站暂停发售前往全国各站车票。

为减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集，铁路部门对旅客列车车票退票规定做出如下调整：自 2021 年 1 月 7 日 0 时起，旅客在车站、铁路 12306 网站（含手机客户端）等各渠道办理 2021 年 1 月 6 日 24 时前已购列车的有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买的铁路乘意险一同办理。

IT之家还了解到，今年 2 月 11 日为除夕，当日火车票于 1 月 13 日起售，正月初五、初六，也就是 2021 年 2 月 16 日和 2 月 17 日为返程高峰，旅客需要在 2021 年 1 月 18 日和 1 月 19 日开始购买这两天的火车票。